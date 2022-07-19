Casal é preso suspeito de golpes do 'bilhete premiado' em MG e no ES

Casal de estelionatários foi preso em São Mateus Crédito: Divulgação/PCES

Segundo o titular da Delegacia Regional de Linhares, a estratégia utilizada pela dupla consistia em abordar as vítimas, geralmente mulheres de mais de 55 anos, próximo a hospitais e agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Os suspeitos diziam haverem ganhado na loteria e que tinham um bilhete premiado no valor de cerca de R$ 1,5 milhão, mas não possuíam conta bancária.

Em algumas abordagens, o casal carregava mostrava um malote fechado com um cadeado e falava que tinha que ir ao banco, no dia seguinte, para receber o dinheiro. Em outros casos, segundo o delegado Fabrício Lucindo, Demerval e Maria Ivonete diziam precisarem do cartão e da senha da pessoa para poderem receber esse dinheiro na conta delas, e a vítima cedia as informações.

O casal ia até o banco e sacava o dinheiro, em reais e em dólares, pagava várias contas e depois sumia com os cartões. Em uma das atuações, em Governador Valadares, Minas Gerais, cerca de R$ 200 mil foram subtraídos. Além de roubarem dinheiro, eles também levaram joias, de acordo com o delegado.