Casal é preso suspeito de golpes do 'bilhete premiado' em MG e no ES

Um casal de moradores de Linhares, no Norte do Estado, foi preso em São Mateus, na mesma região, suspeito de aplicar golpes do bilhete premiado. O delegado da Polícia Civil Fabrício Lucindo, que está à frente das investigações, disse que Demerval da Silva Braga, de 58 anos, e Maria Ivonete Venturim Braga, de 53, atuavam em cidades do Esprito Santo e do interior de Minas Gerais, e há relatos também de vítimas no Nordeste. A prisão ocorreu na última quinta-feira (14), mas as informações foram divulgadas nesta terça-feira (19).
Segundo o titular da Delegacia Regional de Linhares, a estratégia utilizada pela dupla consistia em abordar as vítimas, geralmente mulheres de mais de 55 anos, próximo a hospitais e agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Os suspeitos diziam haverem ganhado na loteria e que tinham um bilhete premiado no valor de cerca de R$ 1,5 milhão, mas não possuíam conta bancária.
Em algumas abordagens, o casal carregava mostrava um malote fechado com um cadeado e falava que tinha que ir ao banco, no dia seguinte, para receber o dinheiro. Em outros casos, segundo o delegado Fabrício Lucindo, Demerval e Maria Ivonete diziam precisarem do cartão e da senha da pessoa para poderem receber esse dinheiro na conta delas, e a vítima cedia as informações.
O casal ia até o banco e sacava o dinheiro, em reais e em dólares, pagava várias contas e depois sumia com os cartões. Em uma das atuações, em Governador Valadares, Minas Gerais, cerca de R$ 200 mil foram subtraídos. Além de roubarem dinheiro, eles também levaram joias, de acordo com o delegado.
A prisão dos suspeitos foi realizada durante uma operação das polícias civis do Espírito Santo e de Minas Gerais, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O casal foi autuado por estelionato e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de São Mateus, onde permanece à disposição da Justiça de Minas Gerais.