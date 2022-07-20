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Abordagem

Policial militar capixaba é preso com drogas no carro em São Paulo

Policial, ao ser indagado sobre o motivo da viagem, apresentou versões contraditórias e demonstrou bastante nervosismo por conta da fiscalização
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

20 jul 2022 às 08:05

Publicado em 20 de Julho de 2022 às 08:05

Material foi encontrado dentro de carro de policial militar capixaba  Crédito: Polícia Rodoviária Federal (PRF)
Um soldado da Polícia Militar, de 27 anos, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na altura de São José dos Campos, em São Paulo, com drogas no carro. A prisão ocorreu na tarde desta terça-feira (19), por volta das 13h30. O PM, que não teve o nome divulgado pela  PRF, foi encaminhado à Delegacia de Caçapava.
A abordagem ao policial foi feita pela equipe do Grupo de Patrulhamento Tático da 2ª Delegacia em São José dos Campos, na altura do quilômetro 133 da BR 116, em São Paulo.
Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, o policial, ao ser indagado sobre o motivo da viagem, apresentou versões contraditórias e demonstrou bastante nervosismo por conta da fiscalização. Os agentes da PRF então fizeram uma busca no veículo do soldado, onde foram encontradas drogas em um compartimento secreto.
Materiais encontrados:
  • 12 tabletes de drogas, sendo: 
  • 11 kg de crack;
  • 1 kg de cocaína em pó.
Questionado sobre a substância ilícita, o policial teria relatado ter desconhecimento da presença das drogas no veículo, informando apenas que estava vindo de São Paulo capital com destino ao Espírito Santo.
Diante das circunstâncias de tráfico de drogas, foi dada voz de prisão ao envolvido. O policial e o material foram encaminhados para a Delegacia de Caçapava.

O QUE DIZ A PM DO ES

Em nota enviada na tarde desta quarta-feira (20), a Polícia Militar do Espírito Santo informou que tem conhecimento do caso, mas há ainda não há confirmação sobre a transferência do policial para o Estado. Veja na íntegra:
"A Polícia Militar do Espírito Santo por meio da Corregedoria informa que tem conhecimento da prisão do Policial Militar no estado de São Paulo, e acompanha o caso, mas ainda não há deliberação sobre a transferência dele para o Espírito Santo."

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