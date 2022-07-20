Após casos no ES, saiba como proteger apartamentos de invasão

Câmeras de videomonitoramento mostram membros da quadrilha invadindo condomínios de luxo no ES Crédito: Reprodução | Videomonitoramento

Investir na preparação dos funcionários do prédio;

Investir em sistemas tecnológicos como reconhecimento facial ou tag (um dispositivo individual que permite ao morador a entrada no condomínio)

Fazer com que os porteiros estabeleçam uma forma de controle, seja com um livro de permissão para quem pode entrar ou anotações das pessoas que entram;

Exigir que o porteiro confira com o morador se a pessoa está liberada ou convidada, seja ligando para o condômino ou para o apartamento;

Analisar se quem está tentando entrar tenta esconder o rosto com máscara, chapéu ou óculos escuros.

Gianno Trindade também destacou que alguns porteiros permitem a entrada das pessoas por medo de perder o emprego ou sofrer retaliação por parte dos moradores. Porém, é importante que os residentes entendam a importância do trabalho do profissional para a segurança deles e dos vizinhos.

ESCOLHA DAS VÍTIMAS: ENTENDA COMO QUADRILHA AGE

"Essa quadrilha é altamente especializada em furtos em condomínios de luxo e seleciona as suas vítimas por meio de dados que, infelizmente, podem ser acessados em sites específicos, hospedados fora do Brasil" Gianno Trindade - Delegado da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP)

Segundo Gianno Trindade, esses dados ficam na "dark web" (sites que só podem ser acessados com um navegador especializado). Ele afirmou ainda que, em alguns sites, os criminosos conseguem informações, como: valor do carro, endereço, empresa em que trabalha, telefone da portaria e identidade.

Além disso, existem as informações abertas nos perfis das próprias vítimas em potencial. A foto de um carro de luxo mostrando a placa, postada nas redes sociais, por exemplo, pode ser o pontapé inicial para os criminosos buscarem mais informações pessoais do alvo.

As investigações mostram que a quadrilha é de São Paulo, tem ramificação interestadual e, entre 2020 e 2022, invadiu 14 apartamentos no Espírito Santo. Na última ocorrência ocorrida neste sábado (16), em Mata da Praia, houve a prisão da paraguaia Tamara Romina Ramos Dimas, de 18 anos. Ela foi autuada por tentativa de latrocínio e tortura.

ROUBO EM VITÓRIA: RELEMBRE O CASO

(veja abaixo). Uma família viveu momentos de terror em um apartamento na Mata da Praia, em Vitória, na tarde de sábado (16). Três criminosos invadiram a residência e agrediram duas mulheres e um homem . As vítimas chegaram a ser trancadas em um cômodo, enquanto os ladrões recolhiam pertences. Eles saíram levando 20 mil dólares, 20 mil euros e 10 mil reais em espécie, além de R$ 30 mil em joias. A ação foi registrada por câmeras de videomonitoramento

Segundo um familiar das vítimas, uma das mulheres atacadas tem 97 anos e teve os dedos da mão quebrados após os bandidos arrancarem os anéis que ela usava no momento do crime. Ela usava as joias há várias décadas, por isso, segundo ele, não saíam com facilidade.

Enquanto a agrediam, os criminosos também ameaçaram matá-la. Já o morador levou um golpe com uma chave de fenda. A mulher de 97 anos estava no apartamento com a filha, de 59 anos, e o genro, que não teve a idade revelada pela polícia.

Os dois criminosos fugiram do apartamento, enquanto os moradores gritavam “pega ladrão”. O porteiro, notando o que estava acontecendo, conseguiu alcançar a paraguaia Tamara Romina Ramos Dimas, de 18 anos . Ela foi presa e autuada por tentativa de latrocínio e tortura.