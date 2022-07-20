Após casos no ES, saiba como proteger apartamentos de invasão

A invasão, com furto e roubo, de aproximadamente 14 apartamentos nos últimos dois anos no Espírito Santo por uma quadrilha interestadual levantou o alerta sobre a segurança em condomínios no Estado. O delegado Gianno Trindade, da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP), deu dicas de como aumentar a segurança dos edifícios e ressaltou a importância do trabalho dos porteiros. Confira:
- Investir na preparação dos funcionários do prédio;
- Investir em sistemas tecnológicos como reconhecimento facial ou tag (um dispositivo individual que permite ao morador a entrada no condomínio)
- Fazer com que os porteiros estabeleçam uma forma de controle, seja com um livro de permissão para quem pode entrar ou anotações das pessoas que entram;
- Exigir que o porteiro confira com o morador se a pessoa está liberada ou convidada, seja ligando para o condômino ou para o apartamento;
- Analisar se quem está tentando entrar tenta esconder o rosto com máscara, chapéu ou óculos escuros.
Gianno Trindade também destacou que alguns porteiros permitem a entrada das pessoas por medo de perder o emprego ou sofrer retaliação por parte dos moradores. Porém, é importante que os residentes entendam a importância do trabalho do profissional para a segurança deles e dos vizinhos.
ESCOLHA DAS VÍTIMAS: ENTENDA COMO QUADRILHA AGE
Em entrevista nesta terça-feira (19), o delegado ainda explicou que a quadrilha que invadiu um condomínio em Vitória, no último sábado (16), tem preferência por pessoas de culturas que têm, historicamente, o costume de guardar dinheiro em casa e escolhe as vítimas a partir de informações na internet.
"Essa quadrilha é altamente especializada em furtos em condomínios de luxo e seleciona as suas vítimas por meio de dados que, infelizmente, podem ser acessados em sites específicos, hospedados fora do Brasil"
Segundo Gianno Trindade, esses dados ficam na "dark web" (sites que só podem ser acessados com um navegador especializado). Ele afirmou ainda que, em alguns sites, os criminosos conseguem informações, como: valor do carro, endereço, empresa em que trabalha, telefone da portaria e identidade.
Além disso, existem as informações abertas nos perfis das próprias vítimas em potencial. A foto de um carro de luxo mostrando a placa, postada nas redes sociais, por exemplo, pode ser o pontapé inicial para os criminosos buscarem mais informações pessoais do alvo.
As investigações mostram que a quadrilha é de São Paulo, tem ramificação interestadual e, entre 2020 e 2022, invadiu 14 apartamentos no Espírito Santo. Na última ocorrência ocorrida neste sábado (16), em Mata da Praia, houve a prisão da paraguaia Tamara Romina Ramos Dimas, de 18 anos. Ela foi autuada por tentativa de latrocínio e tortura.
ROUBO EM VITÓRIA: RELEMBRE O CASO
Uma família viveu momentos de terror em um apartamento na Mata da Praia, em Vitória, na tarde de sábado (16). Três criminosos invadiram a residência e agrediram duas mulheres e um homem. As vítimas chegaram a ser trancadas em um cômodo, enquanto os ladrões recolhiam pertences. Eles saíram levando 20 mil dólares, 20 mil euros e 10 mil reais em espécie, além de R$ 30 mil em joias. A ação foi registrada por câmeras de videomonitoramento (veja abaixo).
Segundo um familiar das vítimas, uma das mulheres atacadas tem 97 anos e teve os dedos da mão quebrados após os bandidos arrancarem os anéis que ela usava no momento do crime. Ela usava as joias há várias décadas, por isso, segundo ele, não saíam com facilidade.
Enquanto a agrediam, os criminosos também ameaçaram matá-la. Já o morador levou um golpe com uma chave de fenda. A mulher de 97 anos estava no apartamento com a filha, de 59 anos, e o genro, que não teve a idade revelada pela polícia.
Os dois criminosos fugiram do apartamento, enquanto os moradores gritavam “pega ladrão”. O porteiro, notando o que estava acontecendo, conseguiu alcançar a paraguaia Tamara Romina Ramos Dimas, de 18 anos. Ela foi presa e autuada por tentativa de latrocínio e tortura.
O outro bandido que invadiu o apartamento com ela conseguiu fugir pulando um muro. A bolsa com o dinheiro e as joias foi levada por uma terceira pessoa, que estava dando suporte aos criminosos. Os dois homens fugiram antes da chegada da polícia.