Acidente em Aracruz: motorista fica ferido após bater carro em árvore

Um motorista ficou ferido após bater com o carro em uma árvore na ES 257, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (25). A rodovia liga o município à cidade vizinha, Ibiraçu. Segundo a Polícia Militar, o condutor perdeu o controle da direção do veículo. Imagens mostram que a frente do veículo ficou destruída após a colisão.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do carro foi socorrido para o Hospital São Camilo. A corporação não informou o estado de saúde dele.