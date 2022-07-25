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Na ES 257

Acidente em Aracruz: motorista fica ferido após bater carro em árvore

Condutor teria perdido o controle da direção do veículo na tarde desta segunda-feira (25), segundo a PM. Ele foi socorrido para o Hospital São Camilo
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

25 jul 2022 às 17:27

Publicado em 25 de Julho de 2022 às 17:27

Motorista fica ferido após carro bater em árvore em Aracruz
Após a colisão, a frente do veículo ficou destruída Crédito: Leitor | A Gazeta
Um motorista ficou ferido após bater com o carro em uma árvore na ES 257, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (25). A rodovia liga o município à cidade vizinha, Ibiraçu. Segundo a Polícia Militar, o condutor perdeu o controle da direção do veículo. Imagens mostram que a frente do veículo ficou destruída após a colisão. 
Motorista do carro teria perdido controle da direção, segundo a PM Crédito: Leitor | A Gazeta
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do carro foi socorrido para o Hospital São Camilo. A corporação não informou o estado de saúde dele.

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