Após 14 dias, mulher agredida com pedradas em Aracruz deixa a UTI

Claudineia Carvalho, de 35 anos, levou pedradas na cabeça ao tentar acalmar um vizinho em Aracruz Crédito: Reprodução/Facebook

Claudineia ficou internada por 40 dias e recebeu alta médica na última segunda-feira, dia 22 de agosto. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (24) pelo pai dela, Claudeci Monte Belo. Ele disse que a filha segue realizando tratamento de fisioterapia e de fonoaudiologia, para recuperar os movimentos e a fala.

Ela sofreu um ataque violento de um homem na madrugada de quinta-feira (14) e o principal suspeito pela tentativa de homicídio é o companheiro de uma vizinha dela, a quem Claudineia tentou impedir que fosse agredida. Após ser atingida com a pedrada na cabeça, ela foi socorrida em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

Atualmente, a mulher está em um leito de Alta Dependência de Cuidados (ADC). Ela já consegue abrir os olhos, fazer movimentos com as pernas e braços, e a equipe médica realizou a extubação dela. As informações foram confirmadas pelo pai de Claudineia para a reportagem de A Gazeta. Claudeci mostrou-se aliviado com a evolução da filha, mas disse ainda não saber quando ela terá alta.

A VIOLÊNCIA

O corpo da vítima foi encontrado no chão e Claudineia agonizava no meio da rua após sofrer o ataque. Havia muito sangue e o paralelepípedo utilizada para desferir a pedrada estava ao lado dela. Em estado grave quando foi no meio da rua, ela precisou ser transferida com urgência até o hospital localizado na Serra - ntes ela havia sido levada ao Hospital São Camilo, em Aracruz.

Tudo teria acontecido, segundo o delegado André Jaretta, titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, e responsável pelas investigações do caso, após o homem ter saído de casa para beber sozinho e chegado de madrugada. A vítima e o suspeito são vizinhos e moram no mesmo terreno.

“As investigações revelaram que ele se deparou com o portão da casa fechado e, possivelmente embriagado, chutou o portão e começou a gritar. Vendo o estado dele agressivo, a vizinha tentou acalmá-lo. Nesse momento, ele ficou ainda mais agressivo e partiu para cima dela com socos, pontapés e a derrubou. Ela ficou indefesa, e o indivíduo passou a golpeá-la na cabeça. A vítima ficou bastante ferida", relatou o delegado.

PRISÃO DO SUSPEITO

O suspeito, identificado como João Vitor Gomes dos Santos, de 20 anos, foi preso em flagrante, nas proximidades do local do crime. Ele foi encaminhado até a delegacia e negou que tenha cometido o crime. No entanto, a própria companheira dele relatou para a polícia que viu ele agredir e tentar matar Claudineia.

Claudineia permanece internada no Hospital Dr Jayme dos Santos Neves, na Serra, mas deixou a UTI Crédito: Luciney Araújo

"Apesar da própria companheira ter confirmado que o viu agredindo e tentando assassinar a vítima, além de testemunhas presenciais terem o reconhecido, ele falou que a polícia estava passando no local e o prendeu, o que claramente não é verdade”, disse o delegado.

Desde o dia do crime, João Vitor permanece no sistema prisional, no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Aracruz, de acordo com a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus).

O suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificada por motivo fútil, cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio). Segundo a corporação, João Vitor Gomes dos Santos já cumpria pena em regime semiaberto por um homicídio cometido em 2020, em Alagoas. Ele utilizava uma tornozeleira eletrônica.