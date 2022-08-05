Homem carrega frigobar furtado da Academia de Letras do ES

Imagens de videomonitoramento mostram uma pessoa carregando nas costas o frigobar roubado do prédio da Academia Espírito-Santense de Letras , localizada no Centro de Vitória. Em outro vídeo as câmeras flagram o momento da invasão do imóvel por dois homens. O prédio foi assaltado duas vezes, a última delas na madrugada de quinta-feira (04) e o equipamento estava entre vários objetos furtados do local.

O prédio da Academia está localizado ao lado do Palácio Anchieta no Centro de Vitória. Anexo à Academia funciona a Galeria de Artes Virgínia Tamanini e o Sindicato dos Artistas Plásticos Profissionais do Espírito Santo, que também foi alvo de arrombamento e furto.

O vídeo mostra um homem suspeito de ter praticado o furto andando com o frigobar na cabeça. Ele segue pela rua lateral ao Palácio Anchieta - Solon de Castro - por volta das 4h48.

“As imagens foram cedidas pelo Palácio Anchieta e haviam sido solicitadas pela Polícia Civil . Eles também realizaram a perícia no prédio”, relata Marcos Tavares, tesoureiro da Academia.

O busto em bronze do professor Kosciuzko Barbosa Leão, também foi levado da Academia Crédito: Marcos Tavares

O frigobar furtado era novo e ainda estava embalado. Tinha sido levado para o prédio da Academia na noite de quarta-feira (03). “Levamos à noite, por volta das 20 horas, para fazer a instalação no dia seguinte e foi furtado de madrugada. Um prejuízo de R$ 1.450,00”, conta Tavares.

MOMENTO DA INVASÃO

O segundo vídeo, postado nas redes sociais de Francisco Aurélio Ribeiro, presidente de honra da Academia, mostra a Praça João Clímaco, onde dois homens caminham e logo depois a imagem registra o momento em que entram no prédio da Academia Espírito-Santense de Letras.

Quando chegou ao prédio, na manhã desta quinta-feira (03), Marcos Tavares, tesoureiro da Academia, encontrou o portão de ferro arrombado, assim como a porta de madeira, gavetas reviradas e constatou o furto de vários objetos, além do frigobar.

Levantamento realizado no prédio constatou que os seguintes objetos foram levados:

Busto do professor Kosciuzko Barbosa Leão, que fez a doação do palacete ocupado hoje pela Academia.

Busto de Saul Navarro - que doou para a Academia o acervo que compõe a sua biblioteca

Cinco torneiras metálicas de todos os banheiros

Frigobar novo, ainda embalado

Gavetas foram reviradas

Medalhas de honrarias e distintivos, como broches

Uma impressora HP recém adquirida

Um aparelho de fax em desuso

Nas redes sociais da Academia é mostrado foto dos bustos que foram furtados. Tavares informa que ainda guarda esperança de que o material que foi levado possa ser recuperado. "Estamos fazendo um apelo para que ele seja devolvido", assinala

Além do prejuízo com os objetos levados, a ação criminosa também danificou parte da estrutura da Academia Crédito: Marcos Tavares

DOIS ARROMBAMENTOS NA SEMANA

Segundo Marcos Tavares, tesoureiro da Academia, o primeiro arrombamento ocorreu na madrugada de domingo (31), quando a Galeria de Artes foi arrombada. Na madrugada da terça-feira (02), foi a vez da Academia ser invadida. O fato voltou a ocorrer nesta quinta-feira (4).

Na primeira vez, relata Tavares, como os móveis da Academia estavam revirados, ele avaliou que eram pedreiros que estavam consertando os estragos da Galeria de Artes, que funciona no prédio em anexo e que tinha sido arrombada.

“Constatei depois que o nosso prédio também tinha sido arrombado. Estou chocado com o que encontrei. Levaram a torneira da pia e deixaram água jorrando”, relatou Tavares. Tavares avalia que, pela característica do que foi levado, o arrombamento foi promovido por usuários de drogas que atuam na região do Centro.

Dentre os objetos roubados estavam as torneiras dos banheiros, que são de bronze. Elas foram retiradas e a água ficou vazando. Veja vídeo.

IGREJA DO CARMO TAMBÉM FURTADA

Na madrugada do domingo (31), o prédio da Igreja do Carmo, localizado no Centro de Vitória, também foi furtado.

De acordo com padre Reuber Cogo Daltio, responsável pela administração do imóvel, os ladrões entraram por uma janela que estava quebrada e por ela tiveram acesso à igreja.

“Foi levado uma caixa de som e o teclado musical da igreja. Já registramos a ocorrência na polícia”, informou o padre.

O portão de ferro do local foi forçado e arrombado pelos criminosos que roubaram a Academia de Letras do ES Crédito: Marcos Tavares

O QUE DIZ A POLÍCIA

Por nota, aPolícia Civil informa que o fato será investigado por meio do 1º Distrito Policial e, que até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Acrescenta que para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.