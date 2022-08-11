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Bairro Barcelona

Suspeito de abastecer facções é preso com armas em cofres em casa na Serra

Segundo a Polícia Civil, investigações apontam que homem de 29 anos é suspeito de fornecer armas, munições e insumos para facções criminosas que atuam no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2022 às 13:57

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 13:57

Um homem de 29 anos, suspeito de fornecer armas, munição, drogas e insumos para facções criminosas que atuam no Espírito Santo, foi preso no último dia 4 de agosto, durante uma operação do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc), da Polícia Civil, no bairro Barcelona, na Serra. O nome do indivíduo não foi informado.
O homem foi investigado por mais de um ano e, na casa dele, foram apreendidas seis armas de fogo, 260 quilos de ácido bórico, 280 mil pinos de cocaína vazios e um quilo de crack.
"Ele foi investigado entre outros indivíduos e distribui insumos, produtos que facilitam a logística do tráfico, fornecendo acido bórico, material para envasamento, armas e drogas", disse o delegado Tarcísio Otini, titular do Denarc.

COFRES OCULTOS 

Três armas, munição e carregadores foram encontrados por policiais nas paredes e no teto do imóvel. "O Serviço de Inteligência demonstrou que ele reformou a casa, especialmente seu quarto, para colocar cofres ocultos", disse o delegado.
As investigações da Polícia Civil apontaram que as armas de fogo vendidas ilegalmente pelo suspeito eram adquiridas em São Paulo ou furtadas no Espírito Santo.
"Ele realizava uma viagem até São Paulo e lá adquiria [as armas] juntamente com drogas e voltava para a Serra. Lá ele postava via Correios para ele na Serra", informou o delegado.
*Com informações do g1 ES

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