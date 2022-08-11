Membro de quadrilha especializada em furto de motos é preso na Serra

Operação 15 Segundos, deflagrada pela Um homem foi preso em flagrante durante a, deflagrada pela Polícia Civil na última terça-feira (9). O indivíduo é membro de uma organização criminosa especializada em furtar e roubar motocicletas no município da Serra, segundo informações divulgadas nesta quinta-feira (11) pela corporação.

O homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso por posse de munições de diversos calibres e encaminhado ao sistema prisional. A Polícia Civil disse que cumpriu ainda 44 mandados de busca e apreensão domiciliar em bairros da Serra, com a apreensão de grande material que comprovou a existência da quadrilha.

Ao todo, foram apreendidas diversas peças de motocicleta – como motor, retrovisor, ignição, freio, rodas etc. –, ferramentas para desmanche de motocicletas, chaves-micha, uma motocicleta YBR125 com restrição de roubo, além de quatro simulacros de arma de fogo, diversos capacetes, 71 munições calibre .22, 39 munições calibre .36, nove munições calibre .38. Também foram apreendidos diversos aparelhos de telefone celular, placas veiculares, computador e notebook.

Membro de quadrilha especializada em furto de moto é preso na Serra

MODUS OPERANDI

As investigações apontaram que o modus operandi utilizado na prática dos furtos identificados e registrados pelas imagens era o mesmo. Os autores usavam motocicleta, verificavam qual queriam furtar, utilizam ferramentas semelhantes à chave mixa para conseguir dar partida nos veículos furtados e fugiam.

“Durante o cumprimento dos mandados, houve a colheita de farto material probatório, razão pela qual as investigações terão prosseguimento. Durante as buscas, foram obtidas informações acerca de outros locais onde estariam ocorrendo o desmanche das motocicletas, a adulteração para posterior revenda, bem como informações de possível envio de motocicletas furtadas para o interior do Estado. Em razão disso, novas diligências serão realizadas”, contou o titular da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (Draco), delegado Marcus Vinicius.

SEGUNDA OPERAÇÃO

Esta é a segunda operação realizada pela Draco, contra a mesma organização criminosa. No último dia 25 de julho, foi realizada a primeira fase da operação, quando um homem de 20 anos foi preso no bairro Residencial Jacaraípe, na Serra, suspeito de ser autor de diversos furtos de motocicletas ocorridos nos municípios de Vitória e Serra.