Jovem é perseguido e assassinado a tiros na Serra

Um jovem de 24 anos foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (11) no bairro São Domingos, na Serra.
A vítima, identificada como Yuri da Silva Machado, havia acabado de sair de casa quando foi perseguido e assassinado pelos criminosos. O jovem caiu em um terreno, onde morreu.
Moradores da região disseram para Polícia Civil que ouviram pelo menos oito tiros no momento do assassinato. Várias cápsulas foram encontradas no terreno.
O crime aconteceu por volta das 19h. Ninguém soube dizer se os atiradores chegaram de carro, de moto ou a pé. A vítima começou a ser baleada na rua, tentou correr, mas acabou caindo no terreno. Os tiros atingiram as pernas, a nuca e a cabeça da vitima.
Os criminosos fugiram. Investigadores e peritos da Polícia Civil, que investiga o caso, foram ao bairro para tentar descobrir mais detalhes sobre o crime.
Com o jovem morto, a polícia encontrou uma quantidade de maconha, que foi apreendida. A Polícia investiga se a morte de Yuri está ligada à guerra do tráfico. O bairro é alvo de disputas de traficantes, segundo a Polícia Militar. Em um muro ao lado do terreno onde o jovem foi morto, pichações mostram recados de criminosos.