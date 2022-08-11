Jovem é perseguido e assassinado a tiros na Serra

Yuri Machado da Silva Machado foi morto a tiros no bairro São Domingos Crédito: Reprodução

Um jovem de 24 anos foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (11) no bairro São Domingos, na Serra.

A vítima, identificada como Yuri da Silva Machado, havia acabado de sair de casa quando foi perseguido e assassinado pelos criminosos. O jovem caiu em um terreno, onde morreu.

Moradores da região disseram para Polícia Civil que ouviram pelo menos oito tiros no momento do assassinato. Várias cápsulas foram encontradas no terreno.

O crime aconteceu por volta das 19h. Ninguém soube dizer se os atiradores chegaram de carro, de moto ou a pé. A vítima começou a ser baleada na rua, tentou correr, mas acabou caindo no terreno. Os tiros atingiram as pernas, a nuca e a cabeça da vitima.

Os criminosos fugiram. Investigadores e peritos da Polícia Civil, que investiga o caso, foram ao bairro para tentar descobrir mais detalhes sobre o crime.