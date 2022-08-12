Homens são mortos a tiros em bairros próximos na Serra

Um homem de 20 anos, identificado como Gileade Ferreira Lima, foi assassinado a tiros dentro do quintal de casa na Avenida Goiânia, em Serra Dourada II, na Serra, na noite desta quinta-feira (11). Instantes depois, mais um homicídio foi registrado no mesmo município, dessa vez no bairro Santo Antônio.
De acordo com o registro inicial do Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para averiguar denúncias de disparos de arma de fogo na região de Serra Dourada II e encontrou o corpo. Segundo apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, moradores informaram que a morte teria relação com uma dívida do tráfico de drogas.
OUTRO CRIME
Pouco tempo depois, outro homem foi morto no município. Testemunhas revelaram à TV Gazeta que a vítima estava próxima a um bar, em Santo Antônio, quando suspeitos passaram atirando de dentro de um carro. Segundo moradores, o rapaz era conhecido como "Jacaré" e trabalhava como ajudante de pedreiro.
A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar e com a Polícia Civil para mais detalhes sobre os dois casos. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.
Atualização
11/08/2022 - 9:45
Após apuração da TV Gazeta, a identificação da vítima de Serra Dourada II e detalhes sobre o homicídio de Santo Antônio foram inseridos no texto.