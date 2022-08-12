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Violência

Homens são mortos a tiros em bairros próximos na Serra

Na mesma noite, dois homens foram mortos no município: o primeiro em Serra Dourada II e o segundo em Santo Antônio; casos serão investigados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2022 às 21:16

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 21:16

Um homem de 20 anos, identificado como Gileade Ferreira Lima, foi assassinado a tiros dentro do quintal de casa na Avenida Goiânia, em Serra Dourada II, na Serra, na noite desta quinta-feira (11). Instantes depois, mais um homicídio foi registrado no mesmo município, dessa vez no bairro Santo Antônio.
Jovem foi morto a tiros no quintal de casa na Serra
Jovem foi morto a tiros no quintal de casa na Serra Crédito: Archimedis Patrício
De acordo com o registro inicial do Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para averiguar denúncias de disparos de arma de fogo na região de Serra Dourada II e encontrou o corpo. Segundo apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, moradores informaram que a morte teria relação com uma dívida do tráfico de drogas. 

OUTRO CRIME

Vítima estava próxima a um bar quando foi morta
Vítima estava próxima a um bar quando foi morta Crédito: Archimedis Patrício
Pouco tempo depois, outro homem foi morto no município. Testemunhas revelaram à TV Gazeta que a vítima estava próxima a um bar, em Santo Antônio, quando suspeitos passaram atirando de dentro de um carro. Segundo moradores, o rapaz era conhecido como "Jacaré" e trabalhava como ajudante de pedreiro. 
A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar e com a Polícia Civil para mais detalhes sobre os dois casos. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

Atualização

11/08/2022 - 9:45
Após apuração da TV Gazeta, a identificação da vítima de Serra Dourada II e detalhes sobre o homicídio de Santo Antônio foram inseridos no texto.

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