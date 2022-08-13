Aposentado é morto a pauladas em Cariacica

Juarez Teixeira de Souza, 57 anos, foi assassinado na rua em que morava Crédito: Arquivo da família

O aposentado Juarez Teixeira de Souza, 57 anos, foi morto a pauladas na noite de sexta-feira (12), no bairro Porto de Cariacica, em Cariacica. Ele foi assassinado na rua em que morava e a família acredita que o crime foi premeditado.

Segundo o repórter André Falcão, da TV Gazeta, Juarez se envolveu em uma briga de bar há cerca de 15 dias. Na noite de sexta, o homem com o qual havia entrado em conflito teria ficado escondido atrás de uma árvore, esperando pelo aposentado.

Ainda segundo relato da família, no momento em que Juarez passou pela árvore, o suspeito teria abraçado o aposentado antes de matá-lo com pauladas nas costas. Ele fugiu em seguida e ainda não foi localizado.

Acionada pela reportagem, a Polícia Militar informou que não tem mais detalhes sobre o crime. Ninguém soube informar sobre autoria ou motivação e não houve detidos no momento do fato. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação", finalizou, em nota.

Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. “Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto".