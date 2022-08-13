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Grande Vitória

Aposentado é morto a pauladas em Cariacica

Juarez Teixeira de Souza, 57 anos, foi assassinado na rua em que morava.  Família acredita em crime premeditado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2022 às 11:54

Publicado em 13 de Agosto de 2022 às 11:54

Juarez Teixeira de Souza, 57 anos, foi assassinado na rua em que morava, em Porto de Cariacica
Juarez Teixeira de Souza, 57 anos, foi assassinado na rua em que morava Crédito: Arquivo da família
O aposentado Juarez Teixeira de Souza, 57 anos, foi morto a pauladas na noite de sexta-feira (12), no bairro Porto de Cariacica, em Cariacica. Ele foi assassinado na rua em que morava e a família acredita que o crime foi premeditado.
Segundo o repórter André Falcão, da TV Gazeta, Juarez se envolveu em uma briga de bar há cerca de 15 dias. Na noite de sexta, o homem com o qual havia entrado em conflito teria ficado escondido atrás de uma árvore, esperando pelo aposentado.
Ainda segundo relato da família, no momento em que Juarez passou pela árvore, o suspeito teria abraçado o aposentado antes de matá-lo com pauladas nas costas. Ele fugiu em seguida e ainda não foi localizado. 
Acionada pela reportagem, a Polícia Militar informou que não tem mais detalhes sobre o crime.  Ninguém soube informar sobre autoria ou motivação  e não houve detidos no momento do fato. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação", finalizou, em nota.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. “Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto".
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. “A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", finalizou a PC.

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