Homem pede carona e é morto a tiros dentro do carro em Baixo Guandu

Vítima chegou a ser socorrida em um hospital da cidade, mas chegou já sem vida Crédito: Diego Luis

Um homem foi morto a tiros enquanto pegava uma carona na noite desta sexta-feira (12), no bairro Sapucaia, em Baixo Guandu, na Região Noroeste do Estado. Segundo relatos de testemunhas à Polícia Militar, uma pessoa do lado de fora do veículo efetuou os disparos.

A vítima, que não foi identificada, teria pedido carona a um conhecido que estava com ele em um bar da região. No momento em que se sentou no banco traseiro do carro, um indivíduo chegou atirando em sua direção. No veículo, também estavam a esposa e o primo do motorista, que presenciaram o crime.

Ao todo, foram cinco tiros, que atingiram o rosto, o tórax e o ombro do homem. O motorista do carro de passeio saiu em disparada e chegou a levá-lo para um hospital da região, mas a vítima deu entrada já sem vida.

O corpo do homem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.