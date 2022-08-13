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Noroeste do Estado

Homem pede carona e é morto a tiros dentro do carro em Baixo Guandu

Disparos atingiram rosto, tórax e ombro da vítima, que não resistiu aos ferimentos. Até o momento, nenhum suspeito foi detido
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

13 ago 2022 às 15:47

Publicado em 13 de Agosto de 2022 às 15:47

Matéria 4: Rio Doce em Baixo Guandu. Fundação Renova. Foto para conteúdo de marca.
Vítima chegou a ser socorrida em um hospital da cidade, mas chegou já sem vida Crédito: Diego Luis
Um homem foi morto a tiros enquanto pegava uma carona na noite desta sexta-feira (12), no bairro Sapucaia, em Baixo Guandu, na Região Noroeste do Estado. Segundo relatos de testemunhas à Polícia Militar, uma pessoa do lado de fora do veículo efetuou os disparos. 
A vítima, que não foi identificada, teria pedido carona a um conhecido que estava com ele em um bar da região. No momento em que se sentou no banco traseiro do carro, um indivíduo chegou atirando em sua direção. No veículo, também estavam a esposa e o primo do motorista, que presenciaram  o crime.
Ao todo, foram cinco tiros, que atingiram o rosto, o tórax e o ombro do homem. O motorista do carro de passeio saiu em disparada e chegou a levá-lo para um hospital da região, mas a vítima deu entrada já sem vida. 
O corpo do homem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil informou, por nota, que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Baixo Guandu. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados.

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