Princípio de incêndio atinge restaurante em Jardim da Penha

Um princípio de incêndio foi registrado em um restaurante em Jardim da Penha, em Vitória, no início da tarde deste sábado (13). Do início das chamas até a extinção do fogo, tudo foi muito rápido, segundo testemunhas. Não houve feridos.
As imagens mostram muita fumaça no estabelecimento, que fica na Rua Saturnino Rangel Mauro, conhecida como Rua do Canal. Os funcionários do restaurante conseguiram combater as chamas, com a ajuda da equipe de uma cervejaria que fica nas imediações.
Por meio de sua assessoria de imprensa, o restaurante esclareceu que a equipe da cervejaria que funciona ao lado se prontificou a ajudar o restaurante a apagar o princípio de incêndio, mas que o estabelecimento possuía os equipamentos.
Incêndio no restaurante Sr. Gil, em Jardim da Penha
Correção
13/08/2022 - 5:28
A primeira versão desta matéria trazia a informação, fornecida por testemunhas, de que o incêndio teria sido apagado com a ajuda de equipamentos de uma cervejaria vizinha ao restaurante. Após a publicação, no entanto, o estabelecimento esclareceu que funcionários da cervejaria de fato auxiliaram no combate às chamas, mas que os equipamentos pertenciam ao próprio restaurante. O texto foi corrigido.