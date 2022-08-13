Princípio de incêndio atinge restaurante em Jardim da Penha

A primeira versão desta matéria trazia a informação, fornecida por testemunhas, de que o incêndio teria sido apagado com a ajuda de equipamentos de uma cervejaria vizinha ao restaurante. Após a publicação, no entanto, o estabelecimento esclareceu que funcionários da cervejaria de fato auxiliaram no combate às chamas, mas que os equipamentos pertenciam ao próprio restaurante. O texto foi corrigido.