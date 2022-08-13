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Susto em Vitória

Princípio de incêndio atinge restaurante em Jardim da Penha

As imagens mostram muita fumaça no local, mas, segundo clientes, funcionários do restaurante conseguiram extinguir as chamas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2022 às 14:10

Publicado em 13 de Agosto de 2022 às 14:10

Incêndio no restaurante Sr. Gil, em Jardim da Penha
Incêndio no restaurante Sr. Gil, em Jardim da Penha Crédito: Caroline Rodrigues
Um princípio de incêndio foi registrado em um restaurante em Jardim da Penha, em Vitória, no início da tarde deste sábado (13). Do início das chamas até a extinção do fogo, tudo foi muito rápido, segundo testemunhas. Não houve feridos. 
As imagens mostram muita fumaça no estabelecimento, que fica na Rua Saturnino Rangel Mauro, conhecida como Rua do Canal. Os funcionários do restaurante conseguiram combater as chamas, com a ajuda da equipe de uma cervejaria que fica nas imediações.  
O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local. Segundo a corporação, houve um princípio de incêndio na churrasqueira do restaurante que chegou passar para o forro de lona da área externa, mas os militares não precisaram atuar porque as chamas já tinham sido extintas pelos funcionários.
Por meio de sua assessoria de imprensa, o restaurante esclareceu que a equipe da cervejaria que funciona ao lado se prontificou a ajudar o restaurante a apagar o princípio de incêndio, mas que o estabelecimento possuía os equipamentos.
"O restaurante possui o laudo do Corpo de Bombeiros para seu pleno funcionamento, inclusive com a quantidade correta de extintores. Portanto, foram utilizados os equipamentos do próprio restaurante", informou, em nota.

Incêndio no restaurante Sr. Gil, em Jardim da Penha

Correção

13/08/2022 - 5:28
A primeira versão desta matéria trazia a informação, fornecida por testemunhas, de que o incêndio teria sido apagado com a ajuda de equipamentos de uma cervejaria vizinha ao restaurante. Após a publicação, no entanto, o estabelecimento esclareceu que funcionários da cervejaria de fato auxiliaram no combate às chamas, mas que os equipamentos pertenciam ao próprio restaurante. O texto foi corrigido. 

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