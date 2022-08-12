Grande incêndio em Vitória atinge área do Parque da Fonte Grande

Em vídeos enviados por leitores de A Gazeta é possível ver, mesmo de longe, a quantidade de fumaça. "Os militares iniciaram o combate e tiveram êxito em extinguir alguns focos de incêndio. No entanto, a ocorrência segue em andamento, visto que se trata de uma extensa área de vegetação", completou a corporação, em nota.

Ele ainda afirmou que o fogo começou na parte mais baixa do morro. "O incêndio começou fora do parque e ainda, até o final da tarde que a gente estava lá, não tinha atingido o perímetro dentro do Parque da Fonte Grande em si, mas no entorno, onde há uma área de proteção ambiental tinham sim alguns focos", explicou.