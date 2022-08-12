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Grande incêndio em Vitória atinge área do Parque da Fonte Grande

O fogo começou na manhã desta sexta-feira (12), em Bela Vista; Corpo de Bombeiros conseguiu extinguir alguns focos, mas combate às chamas continua
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

12 ago 2022 às 17:29

Publicado em 12 de Agosto de 2022 às 17:29

Um incêndio de grandes proporções atinge a área de vegetação do bairro Bela Vista, em Vitória, desde a manhã desta sexta-feira (12). Segundo o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), as chamas também chegaram em parte da área do Parque Estadual da Fonte Grande. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ainda há fogo no local, devido ao tamanho da região de mata.
Em nota enviada na manhã deste sábado (12), o Corpo de Bombeiros informou que os trabalhos de combate continuam.
“As equipes iniciaram o combate direto, extinguindo os focos próximos, e avançaram para o alto do morro. Um helicóptero do Núcleo de Operações Táticas e Transporte Aéreo (NOTAer) foi acionado para prestar apoio e, à tarde, outra equipe do Corpo de Bombeiros avançou pelo bairro Inhaguetá, para onde o fogo se alastrou. Com o uso de abafadores e bomba costal, os militares contiveram as chamas, porém, os focos estavam espalhados, impossibilitando a completa extinção.”
Em vídeos enviados por leitores de A Gazeta é possível ver, mesmo de longe, a quantidade de fumaça. "Os militares iniciaram o combate e tiveram êxito em extinguir alguns focos de incêndio. No entanto, a ocorrência segue em andamento, visto que se trata de uma extensa área de vegetação", completou a corporação, em nota.
O fogo começou na manhã desta sexta-feira (12), em Bela Vista; Corpo de Bombeiros conseguiu extinguir alguns focos, mas combate às chamas continua
Imagens aéreas mostram incêndio em Vitória Crédito: Divulgação | Notaer
Um helicóptero do Notaer sobrevoou a região. "A gente foi acionado inicialmente para fazer um voo de avaliação. De cima é muito melhor de ter noção da amplitude, área afetada, força e intensidade desse incêndio. A gente embarca alguém dos Bombeiros na aeronave para fazer essa avaliação", explicou o major Pablo.
De acordo com Tarcísio Föeger, secretário de Meio Ambiente da Prefeitura de Vitória, o fogo começou por volta de 11h40, na sexta. "Imediatamente nossa equipe da brigada de incêndio da Secretaria de Meio Ambiente já se deslocou ao local e começou a fazer o combate direto. Considerando que estava muito vento e a vegetação está muito seca, a gente fez até uma parte da contenção pelo lado do bairro Bela Vista, mas a equipe percebeu que existiam vários pontos de incêndio. Possivelmente, devido ao vento, esses focos se espalharam", disse. 
Ele ainda afirmou que o fogo começou na parte mais baixa do morro. "O incêndio começou fora do parque e ainda, até o final da tarde que a gente estava lá, não tinha atingido o perímetro dentro do Parque da Fonte Grande em si, mas no entorno, onde há uma área de proteção ambiental tinham sim alguns focos", explicou.

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