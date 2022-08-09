Vídeo: incêndio atinge grande área perto de fábrica em Aracruz

Um incêndio atingiu uma grande área de vegetação nativa em frente a uma fábrica de papel e celulose em Aracruz , no Norte do Espírito Santo , nesta segunda-feira (8). A região atingida é de aproximadamente 70 mil m², às margens da ES 010. O Corpo de Bombeiros atuou para impedir o avanço das chamas até as proximidades da estrada e retirar a fumaça, que poderia atrapalhar a visibilidade de motoristas que passavam pelo local.

O sargento Odilson, dos Bombeiros , que atuou na ocorrência, explicou que a área atingida tinha aceiro – área sem vegetação que ajuda a evitar a propagação de fogo em pastagens em situações de incêndio. Ele disse que o fogo atingiu uma vegetação de mato e árvores de porte médio, e que uma área ainda continuou em chamas, porque não havia água suficiente para conter.

De acordo com o militar, o trabalho do Corpo de Bombeiros foi de apoio à empresa Suzano. O incêndio teria começado ainda durante a tarde e a corporação foi acionada já à noite. Não houve registro de vítimas.

O QUE DIZ A SUZANO

A reportagem de A Gazeta procurou a Suzano para saber mais informações sobre o ocorrido. A empresa se posicionou, por nota, informando que o fogo foi controlado e que segue monitorando os focos nesta terça-feira (9). Confira na íntegra:

A Suzano informa que, na madrugada desta terça-feira, o Corpo de Bombeiros controlou um incêndio em área próxima à empresa, em Barra do Riacho, Aracruz. O fogo avançou sobre área de vegetação nativa, resultando em prejuízo ambiental. O monitoramento dos focos continua sendo feito na manhã desta terça-feira (9/8).

A empresa mantém um amplo sistema de monitoramento e prevenção de incêndios em áreas florestais. Uma das medidas adotadas é a construção de aceiros, faixa de proteção para evitar a propagação do fogo para outras áreas. A área que foi alvo do incêndio em Barra do Riacho conta com aceiro, o que contribuiu para ajudar a controlar a propagação das chamas, evitando um prejuízo ambiental ainda maior.