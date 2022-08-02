Rompimento de adutora deixa bairros da Grande Vitória e de Aracruz sem água

O rompimento de uma adutora de grande porte paralisou o abastecimento de água, no final da tarde desta segunda-feira (1º), em mais de 120 bairros em Vitória, Serra e Fundão, na Grande Vitória, e em Aracruz, no Norte do Estado. Na manhã desta terça-feira, a informação é de que o serviço foi finalizado por volta de meia-noite.
De acordo com a Companhia Espírito Santense de Saneamento, a manutenção emergencial na adutora, localizada no município da Serra, teve início por volta das 17h. Segundo a Cesan, após o conserto, o abastecimento será estabelecido de forma gradativa nas regiões afetadas em até 24 horas.
"As equipes estão em campo e vão permanecer até solucionar a ocorrência e retomar o fornecimento de água. Os imóveis que não têm reservatório de água para consumo mínimo de 24 horas podem ser afetados. Os clientes foram informados por mensagem de texto (SMS)", informou a Cesan na noite desta segunda-feira.
REPARO CONCLUÍDO
Em nota enviada na manhã desta terça-feira (2), a Cesan informou que o reparo foi concluído por volta de meia-noite e o fornecimento de água voltou a ser feito. "O restabelecimento total do abastecimento de água é gradativo, acontece em até 24 horas. A Cesan está à disposição dos moradores pelo telefone 115 e pelo site", finalizou o texto.
LISTA DOS BAIRROS AFETADOS
Serra
- Alterosas
- André Carloni
- Balneário Carapebus
- Barcelona
- Barro Branco
- Bicanga
- Boa Vista I
- Boa Vista II
- Boulevard Lagoa
- Camará
- Cantinho do Céu
- Carapina Grande
- Castelândia
- Central Carapina
- Chácara Parreiral
- Cidade Continental
- Cidade Pomar
- Civit I
- Civit II
- Colina Laranjeiras
- Conjunto Carapina I
- Conjunto Jacaraípe
- Costa Dourada
- Costabela
- Das Laranjeiras
- Bairro de Fátima
- Diamantina
- Eldorado
- Enseada Jacaraípe
- Estancia Monazítica
- Eurico Sales
- Feu Rosa
- Guaraciaba
- Hélio Ferraz
- Jardim Atlântico
- Jardim Carapina
- Jardim Limoeiro
- Jardim Tropical
- Jose de Anchieta
- Jose de Anchieta II
- Jose de Anchieta III
- Lagoa de Carapebus
- Lagoa de Jacaraípe
- Laranjeiras Velha
- Manguinhos
- Manoel Plaza
- Marbella
- Maringá
- Mata da Serra
- Morada Laranjeiras
- Nova Almeida
- Nova Carapina I
- Nova Carapina II
- Nova Zelândia
- Novo
- Novo Horizonte
- Novo Porto Canoa
- Ourimar
- Parque das Gaivotas
- Parque Jacaraípe
- Parque Residencial Laranjeiras
- Parque Residencial Mestre Álvaro
- Parque Residencial Nova Almeida
- Parque Residencial Tubarão
- Parque Santa Fé
- Pitanga
- Planalto de Carapina
- Planície da Serra
- Polo Industrial Tubarão
- Portal de Jacaraípe
- Porto Canoa Serra
- Porto Dourado
- Praia da Baleia
- Praia de Capuba
- Praia de Carapebus
- Praiamar
- Reis Magos
- Residencial Jacaraípe
- Residencial Vista do Mestre
- Rosário de Fátima
- Santa Luzia
- Santa Rita de Cassia
- São Diogo I
- São Diogo II
- São Francisco
- São Geraldo
- São João
- São Patrício
- São Pedro
- Serra Dourada I
- Serra Dourada II
- Serra Dourada III
- Serramar
- Solar De Anchieta
- Taquara I
- Taquara II
- Valparaíso
- Vila Nova De Colares
- Aeroporto
- Antonio Honório
- Boa Vista
- Jabour
- Jardim Camburi
- Jardim da Penha
- Maria Ortiz
- Mata da Praia
- Morada de Camburi
- Pontal de Camburi
- República
- Segurança do Lar
- Costa Azul
- Direção
- Enseada Das Garças
- Mirante Da Praia
- Praia Grande
- Rio Preto
- Vilatongo
Aracruz
- Itaparica
- Praia Formosa
- Santa Cruz
- São Francisco
*Com informações do g1 ES
Atualização
02/08/2022 - 8:41
Após publicação desta matéria, a Cesan enviou nota, na manhã desta terça-feira (2), informando que o reparo na adutora foi finalizado por volta de meia-noite. O texto foi atualizado.