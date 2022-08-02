Rompimento de adutora deixa bairros da Grande Vitória e de Aracruz sem água

Manutenção na adutora – que afetou abastecimento em bairros de Vitória, Serra, Fundão e Aracruz – começou às 17h de segunda-feira (1°) e foi finalizado por volta de meia-noite
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2022 às 06:43

02 de Agosto de 2022 às 06:43

Rompimento de adutora deixa 120 bairros sem água no Espírito Santo
Rompimento de adutora deixa 120 bairros sem água no Espírito Santo Crédito: Reprodução
O rompimento de uma adutora de grande porte paralisou o abastecimento de água, no final da tarde desta segunda-feira (1º), em mais de 120 bairros em VitóriaSerra e Fundão, na Grande Vitória, e em Aracruz, no Norte do Estado. Na manhã desta terça-feira, a informação é de que o serviço foi finalizado por volta de meia-noite.
De acordo com a Companhia Espírito Santense de Saneamento, a manutenção emergencial na adutora, localizada no município da Serra, teve início por volta das 17h. Segundo a Cesan, após o conserto, o abastecimento será estabelecido de forma gradativa nas regiões afetadas em até 24 horas.
"As equipes estão em campo e vão permanecer até solucionar a ocorrência e retomar o fornecimento de água. Os imóveis que não têm reservatório de água para consumo mínimo de 24 horas podem ser afetados. Os clientes foram informados por mensagem de texto (SMS)", informou a Cesan na noite desta segunda-feira.

REPARO CONCLUÍDO 

Em nota enviada na manhã desta terça-feira (2), a Cesan informou que o reparo foi concluído por volta de meia-noite e o fornecimento de água voltou a ser feito. "O restabelecimento total do abastecimento de água é gradativo, acontece em até 24 horas. A Cesan está à disposição dos moradores pelo telefone 115 e pelo site", finalizou o texto. 

LISTA DOS BAIRROS AFETADOS

Serra
  • Alterosas
  • André Carloni
  • Balneário Carapebus
  • Barcelona
  • Barro Branco
  • Bicanga
  • Boa Vista I
  • Boa Vista II
  • Boulevard Lagoa
  • Camará
  • Cantinho do Céu
  • Carapina Grande
  • Castelândia
  • Central Carapina
  • Chácara Parreiral
  • Cidade Continental
  • Cidade Pomar
  • Civit I
  • Civit II
  • Colina Laranjeiras
  • Conjunto Carapina I
  • Conjunto Jacaraípe
  • Costa Dourada
  • Costabela
  • Das Laranjeiras
  • Bairro de Fátima
  • Diamantina
  • Eldorado
  • Enseada Jacaraípe
  • Estancia Monazítica
  • Eurico Sales
  • Feu Rosa
  • Guaraciaba
  • Hélio Ferraz
  • Jardim Atlântico
  • Jardim Carapina
  • Jardim Limoeiro
  • Jardim Tropical
  • Jose de Anchieta
  • Jose de Anchieta II
  • Jose de Anchieta III
  • Lagoa de Carapebus
  • Lagoa de Jacaraípe
  • Laranjeiras Velha
  • Manguinhos
  • Manoel Plaza
  • Marbella
  • Maringá
  • Mata da Serra
  • Morada Laranjeiras
  • Nova Almeida
  • Nova Carapina I
  • Nova Carapina II
  • Nova Zelândia
  • Novo
  • Novo Horizonte
  • Novo Porto Canoa
  • Ourimar
  • Parque das Gaivotas
  • Parque Jacaraípe
  • Parque Residencial Laranjeiras
  • Parque Residencial Mestre Álvaro
  • Parque Residencial Nova Almeida
  • Parque Residencial Tubarão
  • Parque Santa Fé
  • Pitanga
  • Planalto de Carapina
  • Planície da Serra
  • Polo Industrial Tubarão
  • Portal de Jacaraípe
  • Porto Canoa Serra
  • Porto Dourado
  • Praia da Baleia
  • Praia de Capuba
  • Praia de Carapebus
  • Praiamar
  • Reis Magos
  • Residencial Jacaraípe
  • Residencial Vista do Mestre
  • Rosário de Fátima
  • Santa Luzia
  • Santa Rita de Cassia
  • São Diogo I
  • São Diogo II
  • São Francisco
  • São Geraldo
  • São João
  • São Patrício
  • São Pedro
  • Serra Dourada I
  • Serra Dourada II
  • Serra Dourada III
  • Serramar
  • Solar De Anchieta
  • Taquara I
  • Taquara II
  • Valparaíso
  • Vila Nova De Colares
Vitória
  • Aeroporto
  • Antonio Honório
  • Boa Vista
  • Jabour
  • Jardim Camburi
  • Jardim da Penha
  • Maria Ortiz
  • Mata da Praia
  • Morada de Camburi
  • Pontal de Camburi
  • República
  • Segurança do Lar
Fundão
  • Costa Azul
  • Direção
  • Enseada Das Garças
  • Mirante Da Praia
  • Praia Grande
  • Rio Preto
  • Vilatongo

Aracruz
  • Itaparica
  • Praia Formosa
  • Santa Cruz
  • São Francisco
*Com informações do g1 ES

Atualização

02/08/2022 - 8:41
Após publicação desta matéria, a Cesan enviou nota, na manhã desta terça-feira (2), informando que o reparo na adutora foi finalizado por volta de meia-noite. O texto foi atualizado.

