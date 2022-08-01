Cinco dias após confrontos em Nova Almeida, ônibus voltam a circular

Cinco dias após a confusão em Nova Almeida, na Serra, com troca de tiros, ataques, toque de recolher e mortes causadas por confrontos armados, os ônibus do Sistema Transcol voltaram a rodar normalmente na região nesta segunda-feira (1º), cumprindo todo o trajeto programado. A informação foi divulgada pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) e confirmada pela reportagem da TV Gazeta, que esteve no local.
De acordo com a companhia, os ônibus voltaram a rodar sem impedimento por volta das 11h30 desta segunda-feira. A volta inclui as linhas 806 e 873, que estavam retornando na praça antes da ponte, como mostrou A Gazeta durante a manhã.
- Quarta-feira (27): Em meio aos confrontos armados e mortes, a circulação de ônibus em Nova Almeida ficou irregular. Os coletivos paravam antes do ponto final.
- Sexta-feira (29): Parte das linhas voltou a rodar na região, com escolta da Polícia Militar. Pelo menos duas linhas estavam retornando antes do ponto final programado.
- Manhã desta segunda-feira (1º): Leitores de A Gazeta voltaram a relatar falta de ônibus. Segundo a Ceturb-ES, as linhas 806 e 873 estavam retornando antes da ponte, que seria o ponto final.
- Tarde desta segunda-feira (1º): A Ceturb-ES informou que os ônibus, inclusive as linhas 806 e 873, voltaram a rodar normalmente.
Em nota enviada nesta segunda-feira, a Polícia Militar informou que o policiamento segue reforçado em toda a região, com patrulhamento realizado por diversas viaturas e equipes especializadas, como a Força Tática, o Batalhão de Missões Especiais (BME) e o K9, além das guarnições ordinárias da 14ª Cia Independente.
CAOS EM NOVA ALMEIDA
Um homem identificado como Jeferson da Silva Oliveira, de 22 anos, morreu em uma ação policial no bairro nesta quarta-feira (27). Moradores relataram que, em retaliação à morte, criminosos instauraram um toque de recolher obrigando comerciantes a fecharem as lojas.
“Após o fato, um grupo de criminosos amedrontou moradores e comerciantes, tentando impor um toque de recolher. Parte desse grupo fez um movimento na entrada de Nova Almeida, colocou fogo em pneus, para tentar impedir o trânsito. Eles foram dispersos daquela localidade e se dirigiram ao posto da Polícia Militar no bairro, jogaram pedras e fogos de artifício", afirmou o subcomandante Diego D’avilla, subcomandante da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar.
"Três pessoas envolvidas foram detidas, dois deles são conhecidos da guarnição e um foi preso nesta semana duas vezes. Nós temos vários informes de que ele participa do tráfico de drogas e dessas ações para tentar se impor e causar terror".
Com a chegada da polícia, indivíduos tentaram roubar um carro para fugir, mas não esperavam que o motorista era um policial de folga. Ele trocou tiros com os criminosos e acabou sendo atingido de raspão na mão. Um dos envolvidos também foi baleado na mão e socorrido. Outro grupo ainda conseguiu roubar o veículo de um morador. O carro foi encontrado durante a tarde, jogado no Rio Reis Magos, em Nova Almeida.
Em meio à confusão, um homem foi encontrado caído na praça do bairro, baleado. "Socorremos esse outro cidadão que acabou vindo a óbito no hospital. Esse segundo foi resultado de toda essa situação, mas ainda vai ser verificado em qual momento ele foi baleado e de onde partiu o disparo. O que se sabe, até então, é que ele tem passagem por tráfico", afirmou Diego D’avilla.
“A gente tem recebido várias informações, nos ajudando, direcionando sobre esses criminosos, mas hoje tivemos registros de mais ameaças. O policiamento continua reforçado e vai permanecer assim enquanto os criminosos estiverem nesse intento”, finalizou o subcomandante.
Cinco dias após confrontos em Nova Almeida, ônibus voltam a circular