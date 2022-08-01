Cinco dias após confrontos em Nova Almeida, ônibus voltam a circular

A Polícia Militar reforçou o policiamento em Nova Almeida após confrontos Crédito: TV Gazeta

TV Gazeta, que esteve no local. Cinco dias após a confusão em Nova Almeida, na Serra , com troca de tiros, ataques, toque de recolher e mortes causadas por confrontos armados, os ônibus do Sistema Transcol voltaram a rodar normalmente na região nesta segunda-feira (1º), cumprindo todo o trajeto programado. A informação foi divulgada pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo ( Ceturb-ES ) e confirmada pela reportagem daque esteve no local.

Quarta-feira (27): Em meio aos confrontos armados e mortes, a circulação de ônibus em Nova Almeida ficou irregular. Os coletivos paravam antes do ponto final.

Em meio aos confrontos armados e mortes, a circulação de ônibus em Nova Almeida ficou irregular. Os coletivos paravam antes do ponto final. Sexta-feira (29): Parte das linhas voltou a rodar na região, com escolta da Polícia Militar. Pelo menos duas linhas estavam retornando antes do ponto final programado.



Parte das linhas voltou a rodar na região, com escolta da Polícia Militar. Pelo menos duas linhas estavam retornando antes do ponto final programado. Manhã desta segunda-feira (1º): Leitores de A Gazeta voltaram a relatar falta de ônibus. Segundo a Ceturb-ES, as linhas 806 e 873 estavam retornando antes da ponte, que seria o ponto final.



Leitores de A Gazeta voltaram a relatar falta de ônibus. Segundo a Ceturb-ES, as linhas 806 e 873 estavam retornando antes da ponte, que seria o ponto final. Tarde desta segunda-feira (1º): A Ceturb-ES informou que os ônibus, inclusive as linhas 806 e 873, voltaram a rodar normalmente.



Em nota enviada nesta segunda-feira, a Polícia Militar informou que o policiamento segue reforçado em toda a região, com patrulhamento realizado por diversas viaturas e equipes especializadas, como a Força Tática, o Batalhão de Missões Especiais (BME) e o K9, além das guarnições ordinárias da 14ª Cia Independente.

CAOS EM NOVA ALMEIDA

“Após o fato, um grupo de criminosos amedrontou moradores e comerciantes, tentando impor um toque de recolher. Parte desse grupo fez um movimento na entrada de Nova Almeida, colocou fogo em pneus, para tentar impedir o trânsito. Eles foram dispersos daquela localidade e se dirigiram ao posto da Polícia Militar no bairro, jogaram pedras e fogos de artifício", afirmou o subcomandante Diego D’avilla, subcomandante da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar.

"Três pessoas envolvidas foram detidas, dois deles são conhecidos da guarnição e um foi preso nesta semana duas vezes. Nós temos vários informes de que ele participa do tráfico de drogas e dessas ações para tentar se impor e causar terror".

Com a chegada da polícia, indivíduos tentaram roubar um carro para fugir, mas não esperavam que o motorista era um policial de folga. Ele trocou tiros com os criminosos e acabou sendo atingido de raspão na mão. Um dos envolvidos também foi baleado na mão e socorrido. Outro grupo ainda conseguiu roubar o veículo de um morador. O carro foi encontrado durante a tarde, jogado no Rio Reis Magos, em Nova Almeida.

Em meio à confusão, um homem foi encontrado caído na praça do bairro, baleado. "Socorremos esse outro cidadão que acabou vindo a óbito no hospital. Esse segundo foi resultado de toda essa situação, mas ainda vai ser verificado em qual momento ele foi baleado e de onde partiu o disparo. O que se sabe, até então, é que ele tem passagem por tráfico", afirmou Diego D’avilla.

“A gente tem recebido várias informações, nos ajudando, direcionando sobre esses criminosos, mas hoje tivemos registros de mais ameaças. O policiamento continua reforçado e vai permanecer assim enquanto os criminosos estiverem nesse intento”, finalizou o subcomandante.