Carro fica destruído após pegar fogo na Avenida Beira-Rio em Colatina

Um carro pegou fogo na noite desta sexta-feira (4) na avenida Senador Moacir Dalla, também conhecida como Beira-Rio, em Colatina Velha, no Noroeste do Espírito Santo. As imagens mostram o veículo, um Fiat Palio branco, tomado pelas chamas.
Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi até o local e realizou o combate ao fogo até que elas se apagassem. Em um vídeo é possível ver a atuação da corporação na ocorrência. Não houve registro de pessoas feridas e o dono do veículo não solicitou que fosse feita a perícia.
Até o momento, não há informações sobre o que pode ter motivado as chamas. Testemunhas relataram a TV Gazeta que o motorista do veículo teria feito uma curva e depois percebeu que estaria ocorrendo um vazamento de combustível do Fiat Palio. Depois, ainda tentou evitar o incêndio, mas não conseguiu e acionou os bombeiros.