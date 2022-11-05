Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Noite de sexta

Carro fica destruído após pegar fogo na Avenida Beira-Rio em Colatina

Corpo de Bombeiros foi acionado para combater e apagar as chamas. Não houve pessoas feridas e o dono do carro não solicitou a perícia
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

05 nov 2022 às 11:09

Publicado em 05 de Novembro de 2022 às 11:09

Um carro pegou fogo na noite desta sexta-feira (4) na avenida Senador Moacir Dalla, também conhecida como Beira-Rio, em Colatina Velha, no Noroeste do Espírito Santo. As imagens mostram o veículo, um Fiat Palio branco, tomado pelas chamas.
Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi até o local e realizou o combate ao fogo até que elas se apagassem. Em um vídeo é possível ver a atuação da corporação na ocorrência. Não houve registro de pessoas feridas e o dono do veículo não solicitou que fosse feita a perícia.
Até o momento, não há informações sobre o que pode ter motivado as chamas. Testemunhas relataram a TV Gazeta que o motorista do veículo teria feito uma curva e depois percebeu que estaria ocorrendo um vazamento de combustível do Fiat Palio. Depois, ainda tentou evitar o incêndio, mas não conseguiu e acionou os bombeiros.

Veja Também

Morador de rua é assassinado ao dormir em banco de praça em Colatina

Estudante acha perereca em refeição no Ifes de Itapina, em Colatina

Mulher morre atropelada por carro na BR 259 em Colatina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Colatina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES
Elba Sanidei, David Maresias e Thatiane Almeida
Fest Santo movimenta a gastronomia de Manguinhos no feriado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados