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Região do Caparaó

Motociclista fica ferido e garupa morre em acidente em Dores do Rio Preto

De acordo com a Polícia Militar, o fato aconteceu na Rodovia ES 190, entre Dores do Rio Preto e o distrito de Mundo Novo, cerca de 5 km após o município, no asfalto
Matheus Passos dos Santos

Matheus Passos dos Santos

Publicado em 

20 nov 2022 às 18:12

Publicado em 20 de Novembro de 2022 às 18:12

Garupa morre e motociclista fica ferido em acidente na zona rural de Dores do Rio Preto
Garupa morre e motociclista fica ferido em acidente na zona rural de Dores do Rio Preto Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Uma mulher de 57 anos, identificada como Maria Aparecida Teixeira de Carvalho, que estava na garupa de uma moto, morreu na hora após o veículo em que ela estava colidir contra um carro na zona rural de Dores do Rio Preto, região do Caparaó capixaba. O acidente foi registrado na tarde deste domingo (20).
O motociclista, um homem de 54 anos, foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital da região. Já a motorista do carro, uma mulher de 55 anos, não sofreu lesões. 
De acordo com a Polícia Militar, a moto invadiu a contramão na curva, colidindo com o veículo, na rodovia ES 190, entre Dores do Rio Preto e o distrito de Mundo Novo, no asfalto. 
Polícia Civil foi procurada por A Gazeta para mais informações sobre a ocorrência. Em nota, a corporação informou que a perícia foi acionada por volta das 14h20, para uma ocorrência de colisão com vítima fatal, na zona rural de Dores do Rio Preto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e liberado para os familiares. No momento, a ocorrência está em andamento. 

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