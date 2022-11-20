Motociclista fica ferido e garupa morre em acidente em Dores do Rio Preto

Uma mulher de 57 anos, identificada como Maria Aparecida Teixeira de Carvalho, que estava na garupa de uma moto, morreu na hora após o veículo em que ela estava colidir contra um carro na zona rural de Dores do Rio Preto, região do Caparaó capixaba. O acidente foi registrado na tarde deste domingo (20).
O motociclista, um homem de 54 anos, foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital da região. Já a motorista do carro, uma mulher de 55 anos, não sofreu lesões.
De acordo com a Polícia Militar, a moto invadiu a contramão na curva, colidindo com o veículo, na rodovia ES 190, entre Dores do Rio Preto e o distrito de Mundo Novo, no asfalto.
A Polícia Civil foi procurada por A Gazeta para mais informações sobre a ocorrência. Em nota, a corporação informou que a perícia foi acionada por volta das 14h20, para uma ocorrência de colisão com vítima fatal, na zona rural de Dores do Rio Preto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e liberado para os familiares. No momento, a ocorrência está em andamento.