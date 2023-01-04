Colatina: Câmara aprova aumento de salário de vereadores e cria tíquete e 13°

Os projetos de aumentos foram apreciados e votados na sessão desta segunda-feira (18), na Câmara de Colatina Crédito: Hériklis Douglas / TV Gazeta Noroeste

A votação ocorreu pela manhã, em uma sessão extraordinária, já que a Câmara está em período de recesso. O projeto aprovado também prevê reajuste ao presidente da Casa, cujo salário atual é de R$ 5.494,81 e passará a ser de R$ 9 mil.

Veja como votaram os vereadores em relação ao reajuste salarial:

Adinilcio Pintos da Silva (PSB): A FAVOR

Angelo Stelzer Neto (União Brasil): CONTRA

Claudinei Costa Santos (PSB): A FAVOR

Dario Rudio Junior (MDB): A FAVOR

Geferson Israel Alves (SD): A FAVOR

Jolimar Barbosa da Silva (PL): A FAVOR

Juarez Vieira de Paula (Podemos): CONTRA

Kecia Nascimento Bassetti Gregorio (PDT): A FAVOR

Miguel Angelo Guinzani Chieppe (Republicanos): A FAVOR

Olmir Fernando de Araújo Castiglioni (Avante): A FAVOR

Wanderson Rodrigues (SD): A FAVOR

O presidente da Câmara, Felippe Coutinho Martins, conhecido como Tedinha, (PP) não votou porque não houve empate. Não compareceram na sessão João Marcos Cunha Filho (PL), Marlucio Pedro do Nascimento (Cidadania) e Eliesio Braz Bolzani (PP).

Your browser does not support the audio element. Colatina Câmara aprova aumento de salário de vereadores e cria tíquete e 13º

O reajuste só começará a valer a partir de 2025, quando os vereadores que serão eleitos em 2024 tomarão posse. Caso o projeto seja vetado pelo prefeito, o documento volta para votação no legislativo, que pode derrubar o veto.

Outros projetos aprovados

Os vereadores também aprovaram outras propostas. Uma delas prevê a concessão de tíquete-alimentação, no valor de R$ 1.300, para os próprios parlamentares. Além disso, foi aprovado que sejam criados 15 cargos de analistas jurídicos de Gabinete Parlamentar, um para cada vereador. Os dois projetos já começam a valer este ano.

A concessão de um abono através de tíquete-alimentação para servidores públicos municipais da administração e da autarquia Sanear foi aprovada com unanimidade pela Casa. As propostas para o pagamento de 13° salário e férias anuais remuneradas acrescidas de um terço do salário aos vereadores também tiveram maioria dos votos e foram aprovadas. Esses só tem validade a partir de 2025.

Já o projeto de Resolução n°02/2023, que previa a concessão de um auxílio-deslocamento, foi retirado da pauta.

O vereador Angelo Stelzer Neto (União Brasil) foi o único a votar contra os projetos para a criação dos cargos de analistas jurídicos e tíquete-alimentação para os vereadores. Angelo Stelzer também votou contra, junto com a vereadora Kecia Nascimento Bassetti Gregorio (PDT), as propostas de pagamento de 13° salário e férias anuais remuneradas.

Todos os outros parlamenteres presentes, exceto o presidente da Câmara, que só vota em caso de empate, votaram favor dos projetos.

Impacto financeiro

O projeto prevê um impacto financeiro de R$ 2,1 milhões ao ano, incluindo os salários reajustados, a proposta do 13º, o cálculo do abono de férias e os custos previdenciários para a Câmara com o novo subsídio.