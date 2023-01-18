Fabiano Contarato será o novo líder do PT no Senado

Senador Fabiano Contarato (PT), em pronunciamento à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) Crédito: Edilson Rodrigues/ Agência Senado

O senador capixaba Fabiano Contarato (PT) será o líder da bancada do Partido dos Trabalhadores no Senado em 2023. A escolha do nome de Contarato, feita pela bancada do PT, foi anunciada nesta quarta-feira (18). Ele ocupará a função que até o ano passado estava com Paulo Rocha (PT-PA).

Eleito pela Rede Sustentabilidade em 2018, Contarato migrou para o PT em janeiro de 2022 , após convite do presidente Lula. Contarato é delegado de polícia e tem especialização em direito penal e processual penal. No Senado, atuou como presidente da Comissão de Meio Ambiente (CMA).

O parlamentar que lidera a bancada de um partido tem várias atribuições e prerrogativas, tais como: indicar integrantes de comissões, indicar vice-líderes, usar a palavra em qualquer fase da sessão plenária e solicitar questão de ordem, além de requerer dispensa de discussão.



Contarato agradeceu a confiança dos colegas e prometeu empenho para viabilizar decisões legislativas que beneficiem a população brasileira, com destaque para as pautas do governo petista.

“Agradeço a confiança e o apoio dos meus companheiros de luta na Casa. Trabalharei incansavelmente para que o governo do presidente Lula seja vitorioso nas decisões da Casa e consigamos promover justiça social, emprego, saúde, educação e segurança para nosso povo voltar a ser feliz de novo”, declarou o senador.

PERFIL

Fabiano Contarato tem 56 anos. Nascido em Nova Venécia, é senador pelo Espírito Santo para o mandato 2019 - 2027. Em 2018, na sua primeira disputa a um cargo eletivo, foi o mais votado para o Senado Federal, com 1.117.036 votos. Havia duas vagas em disputa na ocasião. A outra ficou com Marcos do Val (Podemos).

Conhecido no Estado pelo trabalho desempenhado como delegado titular da Delegacia de Delitos de Trânsito, onde atuou por dez anos, o senador Fabiano Contarato se inscreveu para disputar sua primeira eleição em 2014, como candidato a senador pelo PR (atual PL), que já era o partido do então senador Magno Malta.



Poucos dias depois de registrar a candidatura, ele renunciou à disputa alegando motivos pessoais. Em 2016, Contarato assumiu o cargo de corregedor do Estado, na gestão do ex-governador Paulo Hartung (sem partido), que na época estava no PMDB.

Quatro anos depois da desistência, Contarato foi o mais votado e se elegeu senador concorrendo pela Rede, partido que apoiou a senadora Rose de Freitas, então filiada ao Podemos, na disputa ao governo do Estado naquele ano. Ao se eleger senador, em 2018, ao lado de Marcos do Val (Podemos), Contarato venceu uma disputa contra dois senadores que tentavam reeleição — Magno Malta (PL) e Ricardo Ferraço (PSDB). Neste ano, Magno volta ao Senado.



No final de 2021, Contarato anunciou sua saída da Rede e filiação ao PT, meses depois do convite do presidente Lula. O PT lançou sua pré-candidatura ao governo do Estado no início de 2022, mas já admitia recuar, o que ocorreu em julho, quando o partido oficializou apoio à reeleição de Renato Casagrande (PSB). Depois da retirada do seu nome da disputa, o petista ficou longe da disputa estadual e só reapareceu na reta final do primeiro turno, declarando apoio a Casagrande.