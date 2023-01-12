Maria Elena Lourenço Passos (PL) é suplente de deputada estadual e foi presa por participação em atos golpistas em Brasília Crédito: Reprodução/Facebook

Your browser does not support the audio element. Suplente do PL na Assembleia do ES está entre presos pela PF em Brasília

Na campanha eleitoral, a contadora se apresentou como participante do “movimento de rua Soberanos da Pátria” e afirmou que, durante o período da pandemia da Covid-19 , esteve nas ruas “para lutar por nossa liberdade”. Entre as suas propostas, defendeu escolas cívico-militares e valorização de profissionais da área de segurança.

A última publicação dela no Facebook é do dia 31 de dezembro de 2022 e não há postagens relacionadas aos atos de vandalismo e terrorismo ocorridos em Brasília.

A reportagem de A Gazeta tentou falar com familiares da suplente de deputada estadual, mas recebeu a informação de que eles não vão se manifestar por estarem abalados com a prisão dela.

Os presos por atos golpistas

De acordo com informações da Polícia Federal , cerca de 550 policiais trabalharam de domingo (8) até quarta-feira (11) na Academia da PF, em Brasília, com qualificação, interrogatório e prisão de 1.159 pessoas, as quais foram encaminhadas ao sistema penitenciário por ordem do STF.

Contudo, a última lista divulgada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal traz 1.167 nomes sem detalhamento do Estado de origem de cada um. Por isso, não é possível saber ainda se há outros bolsonaristas capixabas presos, além de Terezinha e Maria Elena, ou pessoas que saíram do Espírito Santo para participar dos atos golpistas na Capital Federal.

Segundo a PF, 1.843 pessoas foram conduzidas pela Polícia Militar do Distrito Federal, as quais foram identificadas pela Polícia Federal e vão responder por crimes como terrorismo, associação criminosa, atentado contra o Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, entre outros.