Integrante do grupo Soberanos da Pátria, a contadora Maria Elena Lourenço Passos (PL), de 44 anos, é mais uma capixaba entre as mais de mil pessoas presas por participação nos atos golpistas em Brasília e na invasão das sedes dos Três Poderes, no último domingo (8). Ela teve 558 votos na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa do Espírito Santo nas eleições 2022 e é suplente do PL na Casa, embora suas chances de assumir uma vaga sejam muito remotas, pois há 17 suplentes na sua frente.
O nome dela consta na lista disponibilizada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal com 1.167 pessoas presas em virtude dos fatos ocorridos na Praça dos Três Poderes no domingo (8). Ela foi enviada para a Colmeia, Penitenciária Feminina do Distrito Federal, assim como outra capixaba presa, a autônoma de Vila Velha Terezinha Colodeti, conforme A Gazeta noticiou com exclusividade.
Moradora de Cariacica, Maria Elena é apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e tem em seu perfil no Facebook uma foto com um grupo de mulheres segurando um cartaz em defesa da liberdade do autoproclamado pastor Fabiano Oliveira, coordenador do grupo Soberanos da Pátria. Ele foi preso em dezembro, por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), depois de passar alguns dias foragido no acampamento golpista montado em frente ao 38º Batalhão de Infantaria do Exército, na Prainha, Vila Velha.
Suplente do PL na Assembleia do ES está entre presos pela PF em Brasília
Na campanha eleitoral, a contadora se apresentou como participante do “movimento de rua Soberanos da Pátria” e afirmou que, durante o período da pandemia da Covid-19, esteve nas ruas “para lutar por nossa liberdade”. Entre as suas propostas, defendeu escolas cívico-militares e valorização de profissionais da área de segurança.
A última publicação dela no Facebook é do dia 31 de dezembro de 2022 e não há postagens relacionadas aos atos de vandalismo e terrorismo ocorridos em Brasília.
A reportagem de A Gazeta tentou falar com familiares da suplente de deputada estadual, mas recebeu a informação de que eles não vão se manifestar por estarem abalados com a prisão dela.
Os presos por atos golpistas
De acordo com informações da Polícia Federal, cerca de 550 policiais trabalharam de domingo (8) até quarta-feira (11) na Academia da PF, em Brasília, com qualificação, interrogatório e prisão de 1.159 pessoas, as quais foram encaminhadas ao sistema penitenciário por ordem do STF.
Contudo, a última lista divulgada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal traz 1.167 nomes sem detalhamento do Estado de origem de cada um. Por isso, não é possível saber ainda se há outros bolsonaristas capixabas presos, além de Terezinha e Maria Elena, ou pessoas que saíram do Espírito Santo para participar dos atos golpistas na Capital Federal.
Segundo a PF, 1.843 pessoas foram conduzidas pela Polícia Militar do Distrito Federal, as quais foram identificadas pela Polícia Federal e vão responder por crimes como terrorismo, associação criminosa, atentado contra o Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, entre outros.
Desse total, 684 detidos foram liberados por serem idosos ou por estarem acompanhados de crianças e responderão em liberdade. Ainda foram efetuadas outras 209 prisões no domingo, por parte das polícias Civil e Militar do Distrito Federal.