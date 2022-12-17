Foragido, pastor desafia ordem do STF e segue com manifestantes na Prainha

"Nós estivemos lá, o advogado dele chegou a falar que ele ia se entregar, mas ele mudou de ideia na última hora. No meio da multidão não há segurança para efetuar a prisão (colocaria em risco ele, os policiais e os manifestantes). O STF foi informado dessa situação e nós estamos monitorando para o cumprimento no momento adequado.

Importante acrescentar que o Ministério Público, que foi quem solicitou as medidas, tem sido cientificado o tempo todo da situação. Inclusive, pode acionar a PM caso ache conveniente.

Foram 23 mandados de busca (todos cumpridos). Dois mandados de colocação de tornozeleira, contra deputados (todos cumpridos). Quatro mandados de prisão (2 cumpridos). Um foragido. Um sendo monitorado para cumprimento no momento em que não haja risco para nenhum dos envolvidos.

Como somos polícia judiciária, não temos efetivo nem equipamentos menos letais para atuar imediatamente numa situação como essa, sem gerar riscos para todos os envolvidos. Os mandados devem, e serão cumpridos, estamos planejando e avaliando o melhor momento para que inocentes não tenham sua integridade física ameaçada."