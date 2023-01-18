É falso que A Gazeta noticiou a morte do deputado Sérgio Meneguelli

Circula nas redes sociais uma notícia falsa da morte do deputado estadual Sergio Meneguelli (Republicanos), que teria sido veiculada por A Gazeta. Na montagem foi inserido um título falso que imita uma página do site. O político foi internado nesta terça-feira (17) em Colatina, após sentir dores abdominais e fraqueza. Ele deve passar por uma cirurgia nesta quarta-feira (18).
Em um comunicado emitido no final da noite desta terça, a equipe do parlamentar eleito informou que Meneguelli foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
"O ex-prefeito e deputado eleito agradece o carinho, orações e segue otimista quanto aos procedimentos laudados como indispensáveis para que haja um rápido e seguro restabelecimento. Serginho fez questão de agradecer, a preocupação do povo capixaba e brasileiros em geral que em orações pedem pela sua saúde", afirmou a postagem.
Entenda o caso
O deputado estadual eleito Sérgio Meneguelli (Republicanos), o mais votado no Estado, deu entrada às 7h desta terça-feira (17) no Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, após sentir dores abdominais e fraqueza.
O político tem sentido dores e mal-estar desde a segunda-feira da última semana (9), conforme informou a assessoria. Na mesma semana, ele foi atendido na Policlínica de Colatina, mas a medicação não fez o efeito necessário para controlar as dores. O ex-prefeito e ex-vereador de Colatina tem 66 anos e possui histórico de diverticulite, uma inflamação que normalmente afeta o intestino grosso.
Mais votado entre os capixabas como representante na Assembleia Legislativa, a posse de Meneguelli está marcada para o dia 1º de fevereiro, às 10h. O deputado estadual eleito teve a marca de 138.523 votos, recorde na história do Espírito Santo. Ele é ex-prefeito de Colatina e teve quatro mandatos como vereador.