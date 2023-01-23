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Em meio à crise Yanomami

Novo coordenador de saúde no ES deve ser escolhido por indígenas

Chefe do Distrito Sanitário Especial Indígena foi exonerado pelo governo Lula, assim como outros 10 ocupantes de cargos comissionados

Públicado em 

23 jan 2023 às 16:37
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Aracruz registra segundo caso confirmado de coronavírus em aldeia
Aldeia indígena em Aracruz Crédito: Prefeitura de Aracruz/Divulgação
A trágica situação dos povos Yanomami, indígenas que vivem na Floresta Amazônica, nos estados de Roraima e Amazonas, choca pelas imagens de corpos desnutridos e doentes.
E os números também assustam. De acordo com o Ministério dos Povos Indígenas, 99 crianças Yanomami, de zero a quatro anos, morreram apenas em 2022, no governo Jair Bolsonaro (PL). As causas das mortes são, principalmente, desnutrição, pneumonia e diarreia.
Segundo levantamento do portal Sumauma, ao menos 570 menores de cinco anos morreram nos últimos quatro anos por doenças que poderiam ter sido evitadas.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi a Roraima no último domingo (22) e afirmou que houve genocídio. A visita chamou ainda mais a atenção para o problema.
Nesta segunda (23), o governo federal exonerou 11 coordenadores distritais de saúde indígena, inclusive o responsável pelo distrito que abrange Espírito Santo e Minas Gerais, Gabriel Ribeiro Santos.
Ele ocupava o cargo comissionado desde agosto de 2022. 
Interinamente, um servidor efetivo do Distrito Sanitário Especial Indígena está no comando. Célio César disse à coluna, por telefone, que os próprios indígenas é que devem definir quem vai ficar no cargo em definitivo.
"Eles vão fazer uma reunião aqui (em Governador Valadares) amanhã (terça-feira, dia 24), para definir isso. Provavelmente, vai ser um indígena. A Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde já é comandada por um indígena", lembrou.
O ativista e advogado Ricardo Weibe Tapeba assumiu a secretaria recentemente. Ele foi eleito vereador de Caucaia, no Ceará, pelo PT em 2016. A pasta está diretamente ligada ao Ministério da Saúde.
"Antes a indicação (para ser coordenador do distrito de saúde indígena) era política, por meio de deputado. Agora, disseram que os próprios indígenas vão indicar", afirmou Célio César.
O distrito tem 136.599,92 km². O salário-base bruto do cargo de coordenador, de acordo com o Portal da Transparência do governo federal, é de R$ 5.734,58.

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Enquanto chefiou a repartição, Gabriel Ribeiro Santos esteve no Espírito Santo uma vez em viagem oficial, no início de novembro do ano passado.
O deslocamento foi feito às aldeias Caieiras Velha, Irajá, Comboios, Boa Esperança e Pau Brasil, em Aracruz, "a fim de supervisionar  e discutir as ações de saúde e saneamento", conforme registrou o então servidor em relatório de trabalho.
BOLSONARO
No domingo, o ex-presidente Jair Bolsonaro rebateu Lula e afirmou que a situação dos Yanomami é "farsa da esquerda" e que "os cuidados com a saúde indígena são uma das prioridades do governo federal".
Além de representantes do atual governo, entidades independentes confirmaram, há tempos, que os povos indígenas da região amazônica estão em risco.
Uma reportagem da Agência Pública de setembro de 2021 já mostrava os Yanomami acossados pelo garimpo ilegal.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.

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