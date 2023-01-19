Governo Lula exonera superintendentes da PRF. Veja como fica o ES

Posto da PRF na Serra Crédito: Fernando Madeira

Quase todos os superintendentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nos estados foram exonerados pelo ministro da Justiça, Flávio Dino. Restou apenas um, o do Piauí, Jairo Lima.

O chefe da corporação no Espírito Santo era Jean Ricardo Alves Duque. Com a saída dele, Emerson Ander Milanezi, superintendente executivo, assumiu como substituto.

Mas isso é temporário. Até que um novo titular seja nomeado. Dino tirou quase todo mundo, mas não nomeou ninguém no lugar.

A PRF está sob escrutínio político desde o segundo turno das eleições de 2022, quando a corporação realizou inspeções padrão em ônibus que transportavam passageiros no dia da votação, principalmente nos estados do Nordeste, em que o então candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tinha a preferência do eleitorado.

A atuação dos policiais atrasou a chegada de eleitores aos locais de votação. Mas o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, conversou no mesmo dia com o então diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, e avaliou que a manobra não afetou o pleito.

Vasques pediu, nas redes sociais, votos para o então presidente, Jair Bolsonaro (PL). E virou réu por improbidade administrativa. Ele também é suspeito de ter apoiado o bloqueio de rodovias federais feito por bolsonaristas nos dias seguintes à eleição de Lula.

A PRF demorou para liberar as vias. Por fim, Vasques pediu aposentadoria aos 47 anos de idade e 27 de contribuição à Previdência.

ENQUANTO ISSO, NO ES

No Espírito Santo, também houve bloqueios nas rodovias que, com o tempo, foram dispersados.

Emerson Milanezi, ainda como superintendente executivo, esteve no Palácio Anchieta no último dia 12 e endossou a criação do gabinete de crise anunciado pelo governador Renato Casagrande (PSB) para ficar de olho nos atos antidemocráticos.

"Estamos monitorando as rodovias e em contato com todos os demais órgãos. Estamos no gabinete de crise do governo do Espírito Santo", destacou Milanezi à coluna nesta quinta-feira (19).

A PRF tem ainda outra missão: apreender ônibus que foram usados para transportar golpistas que invadiram as sedes dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro.

Não por acaso a devassa foi maior na PRF.

A Polícia Federal garantiu a segurança de Lula durante a posse e há mais confiança do governo na corporação que em outros órgãos, na Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e o Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Estes dois aliás, estão sob olhares perscrutadores devido à atuação nos atos golpistas de 8 de janeiro.

DIRETOR-GERAL

Inicialmente, Flávio Dino indicou Edmar Camata , policial rodoviário federal lotado no Espírito Santo e secretário de Controle e Transparência do governo Casagrande, como novo diretor-geral da PRF em todo o país.