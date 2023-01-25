Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Judiciário

A vaga em tribunal que é a mais cobiçada por advogados do ES

TRF2 vai publicar edital e abrir inscrições para cadeira de desembargador que virou ministro do STJ

Públicado em 

25 jan 2023 às 02:10
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Tribunal Regional Federal da 2ª Região
Tribunal Regional Federal da 2ª Região Crédito: Divulgação/TRF2
Ok. Tecnicamente, não posso afirmar que um advogado em atividade no Espírito Santo nunca emplacou como membro do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), que tem jurisdição sobre o estado e sobre o Rio de Janeiro. Não examinei a trajetória de todos os integrantes da Corte de todos os tempos.
Mas, de acordo com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – seccional Espírito Santo (OAB-ES), José Carlos Rizk Filho, ninguém do estado chegou lá por meio do Quinto Constitucional nas vagas destinadas a advogados.
Uma cadeira está à disposição. O edital com o prazo de inscrições vai ser publicado em breve pelo Conselho Federal da OAB. Advogados com mais de dez anos de exercício profissional podem entrar na corrida. 
O TRF, como já mencionado, também tem jurisdição no Rio. E os advogados de lá também podem se inscrever. Sempre um deles é o escolhido para integrar a Corte. Nunca um daqui.
O processo de escolha tem várias etapas. Primeiro, os conselheiros federais da Ordem votam para escolher seis entre os inscritos. Depois, o Pleno do TRF-2, formado por todos os desembargadores, elege três desses. A definição sobre quem vai ocupar a vaga cabe ao presidente da República.
"Já chegamos à lista tríplice, mas nunca o presidente escolheu um daqui. Estimulamos que advogados do Espírito Santo que se sintam qualificados se inscrevam", afirmou Rizk Filho.

Veja Também

Mais de 200 lanches e 40 jantares: os gastos no cartão corporativo de Bolsonaro no ES

Empresário do ES fica na cadeia e tatuador é solto após ato golpista em Brasília

A última vez que a classe indicou um advogado para virar desembargador foi em relação a uma vaga no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Raphael Câmara foi escolhido pelo governador Renato Casagrande (PSB) após figurar na lista sêxtupla eleita com votos não apenas dos conselheiros da seccional, mas de todos os advogados adimplentes, que tiveram direito a participar.
Agora, o processo está sob responsabilidade do Conselho Federal, já que a vaga é no TRF, e apenas os conselheiros federais vão ter direito a voto. Cada seccional tem três representantes no órgão. 
A cadeira ficou livre após a saída de Messod Azulay Neto, que virou ministro do Superior Tribunal de Justiça. 

Correção

25/01/2023 - 4:03
O título original desta coluna era "A vaga em um tribunal em que um advogado do ES ainda não chegou". Alguns leitores acharam confuso, de difícil entendimento. Então ele foi alterado.

LEIA MAIS COLUNAS DE LETÍCIA GONÇALVES

"Interferência indevida" eleva tensão na Assembleia do ES

"Vandinho tomou uma punhalada nas costas", diz aliado

O que Rose de Freitas vai fazer sem mandato após 22 anos

Presa em ato golpista recebeu doação de Magno Malta na campanha eleitoral

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.

Tópicos Relacionados

OAB Judiciário TRF Letícia Gonçalves
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As vídeos virais de IA da guerra do Irã no estilo lego – divertimento ou propaganda?
Dois homens foram presos em um hotel de Aimorés, em Minas Gerais, com dez celulares furtados
Celulares furtados durante festa no ES são recuperados em Minas Gerais
Imagem de destaque
Veja como declarar ganhos com imóvel e aluguel no Imposto de Renda

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados