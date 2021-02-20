Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja o placar

Cinco deputados do ES votam para manter Silveira preso e cinco, para soltar

Bancada capixaba ficou dividida. Deputado bolsonarista que defendeu  a ditadura e atacou membros do STF vai continuar na cadeia por decisão da Câmara
Ana Clara Morais

Ana Clara Morais

Publicado em 

19 fev 2021 às 21:08

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 21:08

Sessão na Câmara dos Deputados para decidir se Daniel Silveira (PSL-RJ) deve ficar preso
Sessão na Câmara dos Deputados para decidir se Daniel Silveira (PSL-RJ) deve ficar preso Crédito: Michel Jesus/Câmara dos Deputados
Cinco deputados do ES votam para manter Silveira preso e cinco, para soltar
A bancada capixaba na Câmara dos Deputados ficou divida ao votar sobre a prisão de Daniel Silveira (PSL-RJ), detido em flagrante por insultar, em um vídeo, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) com discurso de ódio e fazer apologia à ditadura militar. Cinco parlamentares do Espírito Santo votaram pela manutenção da prisão e outros cinco, pela soltura. Por 364 votos contra 130, no entanto, a Câmara referendou a determinação do próprio STF e Silveira vai continuar na cadeia.
O deputado é um ferrenho defensor de Jair Bolsonaro (sem partido) e emula em discursos e nas redes sociais o comportamento do presidente da República, outro admirador da ditadura militar. 
Entre os deputados do Espírito Santo, Evair de Melo (PP), que é um dos vice-líderes do governo Bolsonaro, votou para manter a prisão de Silveira, seguindo orientação do partido. Procurado pela reportagem durante a semana, ele não havia informado como pretendia se posicionar.
Já Felipe Rigoni (PSB), que havia dito que votaria contra a prisão, votou a favor, seguindo também a orientação do partido.

DEPUTADOS QUE VOTARAM A FAVOR DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO

Rigoni havia dito que discordava das declarações de Silveira e defendeu a cassação de mandato do parlamentar, mas considerava que a prisão "não cabia ao STF". Na votação desta sexta, no entanto, o parlamentar mudou o posicionamento, conforme registrou o painel eletrônico da Câmara.
Há no Conselho de Ética da Casa, inclusive, uma representação contra Silveira, protocolada pelo partido de Rigoni, após o carioca ofender o parlamentar capixaba.
Helder Salomão (PT) manteve seu posicionamento e votou a favor da manutenção da prisão de Silveira. O petista, que mantém uma atuação de oposição ao governo, ainda defende que o parlamentar tenha o mandato cassado. Do outro lado do espectro político e alinhado a Bolsonaro, Evair de Melo votou da mesma forma.
Já Ted Conti (PSB) não havia declarado como pretendia votar, mas disse por nota, no entanto, que "se houve abusos" a Câmara não poderia ser "obstáculo" para a tramitação dos processos judiciais e que "ninguém está acima da lei". O parlamentar também votou a favor da prisão. O PSB apresentou, juntamente com outros partidos da oposição, uma representação ao Conselho de Ética da Câmara pedindo a cassação do mandato do deputado do PSL.

Veja Também

Casagrande: prisão de Daniel Silveira mostra que instituições não vão tolerar ataques à democracia

Amaro Neto (Republicanos) esperava decisão do partido e seguiu o Republicanos, votando a favor da prisão.

DEPUTADOS QUE VOTARAM CONTRA A PRISÃO

Quem havia dito que votaria contra a prisão e manteve o posicionamento foi Soraya Manato (PSL). A parlamentar criticou as declarações de Silveira, mas as considerou opiniões, abarcadas pelo direito à liberdade de expressão. 
Josias Da Vitória (Cidadania), Norma Ayub (DEM) e Lauriete (PSC) não haviam cravado anteriormente como votariam, apenas criticado as falas do deputado e levantado questionamentos sobre a "previsão constitucional" para a aplicação da prisão em flagrante. Os três votaram para soltar Silveira.
Também no time dos que votaram pela soltura do deputado está Neucimar Fraga (PSD). Ele havia gravado um vídeo para se posicionar sobre a questão, no qual considerou que o parlamentar cometeu, sim, crime ao fazer o vídeo com os ataques, mas que a prisão em flagrante não foi uma ação correta. 

Veja Também

"Cabe à PF apurar", diz ministro da Justiça sobre celulares na cela de deputado

LIRA E BOLSONARO

A Constituição determina que a Câmara deve decidir, em votação aberta e nominal, sobre prisões de parlamentares. O ministro Alexandre de Moraes considerou que o crime cometido por Silveira é inafiançável. O placar final foi de 364 votos a favor e 130 contra e 3 abstenções. A relatora do caso, Magda Mofatto (PL-GO), leu o parecer da Comissão de Constituição e Justiça que votou pela manutenção da prisão. A parlamentar leu a transcrição das falas de ameaças e críticas feitas por Silveira no vídeo que o levou à cadeia.
Bolsonaro não se manifestou sobre o caso e tem sido aconselhado por interlocutores a permanecer em silêncio. O caso também colocou em xeque a capacidade de articulação do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que é próximo de Bolsonaro, mas também é réu em processos de corrupção no STF. O placar folgado pela manutenção da prisão indica que a articulação foi para seguir o entendimento do Supremo.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Declarações de Daniel Silveira são graves, diz relatora

PGR pede inquérito contra Silveira por desacato a policial do IML do Rio

Moraes determina bloqueio de Daniel Silveira em três redes sociais

Saiba quem é Daniel Silveira, deputado preso após ataques a ministros do STF

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Câmara dos Deputados Daniel Silveira
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Construtora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados