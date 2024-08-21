ES sobe quatro posições e é destaque em ranking de competitividade dos Estados

O Ranking de Competitividades dos Estados é realizado há treze anos pelo CLP (Centro de Liderança Pública). Na edição deste ano, as 27 unidades federativas foram avaliadas a partir de 99 indicadores, distribuídos em dez pilares temáticos considerados fundamentais para a promoção da competitividade e melhoria da gestão pública dos Estados brasileiros.

São eles: Infraestrutura, Sustentabilidade Social, Segurança Pública, Educação, Solidez Fiscal, Eficiência da Máquina Pública, Capital Humano, Sustentabilidade Ambiental, Potencial de Mercado e Inovação.

