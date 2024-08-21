ES sobe quatro posições e é destaque em ranking de competitividade dos Estados

Após dois anos na décima posição nacional, o Espírito Santo
tornou-se o sexto colocado no Ranking de Competitividade dos Estados, segundo o levantamento realizado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), que avalia o desempenho das unidades da federação em indicadores como Segurança Pública
, Infraestrutura, Educação
e Sustentabilidade Ambiental
.
O resultado divulgado nesta quarta-feira (21) mostra que, nacionalmente, em 2024, o Espírito Santo foi o Estado que mais subiu no ranking do CLP graças ao crescimento em cinco de dez pilares avaliados: Eficiência da Máquina Pública, Potencial de Mercado, Capital Humano, Educação e Solidez Fiscal.
Em Solidez Fiscal, o crescimento fez o Estado assumir a liderança desse pilar, além de ficar com a segunda colocação geral no eixo de Infraestrutura e com a quarta posição em Sustentabilidade Ambiental. O ponto negativo foi a queda de 11 colocações no pilar de Segurança Pública, onde hoje o Estado figura na 23ª posição.
No recorte de 2016 a 2024, a competitividade capixaba figurou sempre entre as dez melhores do Brasil
. Em 2016, estava na 6ª colocação e caiu para a oitava em 2017 e 2018; em 2019, o Estado recuperou o sexto posto e chegou a ficar por dois anos em quinto lugar, em 2020 e 2021, respectivamente, sendo o melhor resultado da série histórica; já nos dois anos seguintes (2022 e 2023), houve queda para o 10º lugar
. Com os resultados de 2024, o Espírito Santo repete o feito de 2019 e apresenta melhores indicadores desde aquele ano.