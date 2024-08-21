Confira o desempenho de 10 municípios do ES em ranking de competitividade

Vitória é a cidade capixaba mais bem colocada no ranking de competitividade Crédito: Vitor Jubini

O Ranking de Competitividade dos Municípios 2024 apontou que o Espírito Santo tem duas cidades entre as 100 mais bem colocadas no país. No total, o estudo avalia o desempenho das cidades com mais de 80 mil habitantes em vários indicadores. Com isso, o Estado tem 10 cidades avaliadas na ferramenta do Centro de Liderança Pública (CLP).

A cidade mais bem colocada do Estado é Vitória . Segundo o CLP, a capital do Espírito Santo subiu cinco posições e chegou à terceira colocação do levantamento anual, atrás de Florianópolis (1ª) e São Paulo (2ª). Das 10 cidades do Espírito Santo analisadas, sete estão entre as duzentas primeiras colocações.

Já em relação aos indicadores, a cidade atingiu a nota máxima em cobertura da coleta de resíduos domésticos, cobertura de saúde suplementar, cobertura do abastecimento de água, desmatamento ilegal, destinação do lixo, taxa bruta de matrícula - ensino superior e velocidade do desmatamento ilegal.

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No que diz respeito às outras cidades capixabas, a segunda mais bem colocada no ranking geral é Aracruz (99ª), seguida por Vila Velha (121ª), Cachoeiro de Itapemirim (144ª), Colatina (167ª), Linhares (176ª), Serra (181ª), Guarapari (205ª), Cariacica (210ª) e São Mateus (242ª). No total, o estudo avalia 404 municípios do Brasil (confira abaixo)

Indicadores

Todos os municípios foram avaliados a partir de 65 indicadores, organizados em 13 pilares temáticos e 3 dimensões: Instituições, Sociedade e Economia. Dentre as dimensões, a sociedade é a que teve o maior peso na avaliação (42,4%), seguida pela dimensão econômica (38,1%) e pela dimensão instituições (19,5%), respectivamente.

Todas as três são fundamentais para a competitividade municipal e formam o tripé sobre o qual a sociedade deve constantemente buscar a melhoria da performance municipal. "Uma cidade eficiente é aquela que consegue gerar efeitos positivos e transformar a realidade da sociedade a partir de políticas públicas baseadas em dados, com um uso racional de recursos", diz Tadeu Barros, diretor-presidente do CLP.

Resultados dos municípios do ES

Ao avaliar o resultado dos municípios do Estado por pilar, algumas cidades se destacam em certos pontos do levantamento, enquanto outras ainda enfrentam desafios em algumas áreas, segundo aponta Pedro Trippi, coordenador da Inteligência Técnica do CLP.

Trippi afirma que algumas cidades do Espírito Santo tiveram destaque em determinados pilares. Vitória, por exemplo, ficou na primeira colocação em Capital Humano e Funcionamento da Máquina Pública. Já a Serra ficou na 21ª posição em Sustentabilidade e 21ª em funcionamento da máquina pública. Vila Velha está na 25ª posição em Sustentabilidade Fiscal. "Esses são alguns pilares que as cidades do Espírito Santo têm força", afirma Trippi.

Por outro lado, também há pilares em que as cidades do Estado vão mal. Em segurança, por exemplo, Linhares está na posição 324 e São Mateus na 385. Vitória, na área de telecomunicações, ocupa a 328ª posição. "Esses são alguns desafios a nível de pilar", frisa.

Nos indicadores estudados pela CLP, o coordenador de inteligência aponta ainda os principais desafios das cidades. Em morbidade nos transportes, São Mateus está em 379 e Serra, em 400. Cariacica ocupa a 373ª posição em acesso de banda larga de alta velocidade e Vitória está em 401 no indicador de acesso à telefonia móvel 4G, quarto pior resultado do país.

"Nesses indicadores as cidades do Espírito Santo estão performando mal. Portanto, são desafios a serem enfrentados", afirma.

O CLP destaca ainda que o trabalho de avaliação dos municípios se torna ainda mais importante em ano eleitoral. "O ranking é uma ferramenta primordial para nortear as gestões dos novos prefeitos nos quatro cantos do país”, destaca Tadeu Barros, diretor-presidente do CLP.

A quinta edição do ranking é composta por 404 municípios (uma diferença de seis municípios a menos do que a edição anterior). Isso porque foi utilizada para recorte populacional a população oficial dos municípios com base nos dados definitivos do Censo Demográfico de 2022 (na edição anterior foi utilizada a prévia da população do Censo Demográfico de 2022) para estabelecer as cidades que compõem o recorte populacional superior a 80.000 habitantes.