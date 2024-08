Prêmio Gazeta Empresarial

Empresas preparam novos investimentos em Linhares

Em pleno desenvolvimento econômico, marcas explicam por que cidade é uma das "queridinhas" e revelam projetos para acompanhar o crescimento do município

Marcas premiadas no 22º Gazeta Empresarial em Linhares. . (Daniel Dias)

Linhares é uma das cidades do Norte do Espírito Santo que mais crescem. Para onde se olha, há bairros em expansão, e empresas e indústrias chegando. O município tem vários atrativos para grandes empreendimentos: é plano, cortado pela BR 101, tem aeroporto e fica perto de grandes centros comerciais da região Sudeste.

O Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) tem uma estimativa bem positiva: o Espírito Santo deve receber R$ 65 bilhões em investimentos até 2027, e Linhares aparece na 8ª posição no ranking das cidades que devem ser escolhidas para novos projetos. O montante que o município vai atrair está na ordem de quase R$ 3 bilhões.

No município, os setores em expansão são indústria (extrativas e de transformação), eletricidade, construção, comércio, serviços, saúde e educação.

Para celebrar mais um ciclo de conquistas, empresários participaram da 22ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial Linhares, na sexta-feira (9), com o tema: “Exemplos que Inspiram”. O evento, que é promovido pela Rede Gazeta, premiou as marcas mais lembradas pelos consumidores linharenses. Empresas de diferentes segmentos, reconhecidas na premiação, como a rede de supermercados Casagrande, Weg Motores, Cobra Engenharia, D’ Brinquedos, entre outras, celebraram o ótimo cenário econômico promovido pela cidade.

Sicoob

O Sicoob percebe que o constante crescimento do agronegócio tem ajudado a fazer com que essa canalização de serviços em Linhares seja importante para o desenvolvimento econômico da cidade, segundo o diretor executivo do Sicoob Conexão, Alair José Giuriato.

A expectativa é sempre positiva. A gente sabe que Linhares é um prestador de serviço em todo sentido. Além de ser muito forte no agro, é muito forte na prestação de serviços para a sociedade, além de uma indústria cada vez mais forte, performando cada vez melhor Alair José Giuriato • Diretor executivo Sicoob Conexão

Alair José Giuriato, diretor executivo do Sicoob Conexão. (Mirele Coutinho)

Galon Tintas

Investimento e crescimento são as palavras da vez com a Galon Tintas, que vê com bons olhos a crescente expansão do mercado imobiliário em Linhares.

Com o ritmo que Linhares tem alcançado, estamos em constante investimento em trabalho, em pessoas qualificadas, para que possamos atender com excelência todos os mercados. Seguindo esse ritmo, a previsão é crescer e investir para conseguir se adequar a essas novas demandas Romulo Pariz • Proprietário Galon Tintas

Romulo Pariz, proprietário da Galon Tintas. (Mirele Coutinho)

Megalink

Atuando no mercado de provimento de internet residencial e empresarial em cidades do Espírito Santo, a Megalink projeta expandir os serviços para novos estados, como Minas Gerais. Atualmente, a empresa conta com 250 colaboradores, e busca um crescimento ainda maior em 2025.

Se Deus quiser, ano que vem, com muito empenho, nós estaremos na região de Minas já com um cliente final na região de Valadares. A internet é um múltiplo canal que faz você fazer negócio, se divertir, estudar, se aprimorar e a empresa cada vez mais cresce com essas oportunidades Gilmar Delatorri • Diretor Comercial Megalink

Gilmar Delatorri, diretor comercial Megalink. (Mirele Coutinho)

WEG

A WEG deseja continuar crescendo de forma rápida e sustentável, seja no Brasil ou em mercados internacionais. Instalada desde 2011 em Linhares, a empresa se desenvolveu e, rapidamente, conseguiu se transformar em competitiva no cenário nacional, de acordo com Eduardo Hummes, gerente-geral.

Linhares é uma cidade que atrai investimentos. Tem mão de obra com um povo trabalhador. É fácil de fazer negócio. É um lugar interessante, em que a logística é muito boa também, onde conseguimos implantar nossas operações e atingir grande parte dos investimentos Eduardo Hummes • Gerente geral Weg

Eduardo Hummes, gerente geral Weg. (Mirele Coutinho)

D’Brinquedos

Para o sócio-proprietário da D'Brinquedos, Áureo Cesconetto, as oportunidades econômicas oferecidas pelo município foram um dos motivos para que a loja se instalasse em Linhares.

É uma cidade plana, as empresas gostam de vir para cá, se sentem bem. Temos que fazer o nosso trabalho da melhor forma possível para que nossos clientes, na hora em que chegam ao nosso ambiente possam encontrar o que eles estão procurando. Áureo Cesconetto • sócio-proprietário D'Brinquedos

Áureo Cesconetto, sócio-proprietário D'Brinquedos. (Mirele Coutinho)

Grassi Contabilidade

Com investimento em pessoas, processos e tecnologia, a Grassi Contabilidade está se preparando para atender as indústrias e pessoas que chegam ao município.

É uma aproximação cada vez mais ao nosso cliente, vendo as necessidades deles e montando-se um ecossistema, onde a tecnologia está sendo uma grande ferramenta para a gente trazer todas as informações e uma maior interação ao nosso cliente Glauciomar Grassi • diretor Grassi Contabilidade

Glauciomar Grassi, diretor Grassi Contabilidade. (Mirele Coutinho)

Cobra Engenharia

A Cobra Engenharia chegou em Linares com o intuito de aproveitar a mudança no mercado imobiliário, com alta demanda oriunda dos novos empreendimentos em Linhares. A verticalização de imóveis tem sido uma saída para auxiliar a atender a alta demanda, de acordo com o gestor de corporação, Felipe Neto.

Felipe Neto, gestor de corporação Cobra Engenharia. (Mirele Coutinho)

Casagrande

O alimento não pode faltar na mesa do brasileiro. Com oito unidades instaladas em Linhares, a rede de supermercados Casagrande projeta inaugurar mais uma filial no município em breve, com oportunidades de emprego para os linharenses.

Os bairros estão crescendo e a rede também está acompanhando esse crescimento. As expectativas são muito grandes. Estamos nos preparando a cada dia com novas oportunidades de ofertas, de mix de produtos e com tecnologia Juliana Monteiro • Gerente Casagrande

Juliana Monteiro, gerente Casagrande. (Daniel Dias)

Rede Gazeta

Para a diretora regional da Rede Gazeta, Maria Helena Vargas, o Prêmio Gazeta Empresarial destaca as relações e recursos que Linhares possui pela atração de investimentos e crescimento local.

O prêmio reconhece o talento e a dedicação das pessoas que estão por trás dessas marcas, por trás das empresas, construindo histórias de sucesso e construindo desenvolvimento com o município. São 22 anos reconhecendo as marcas que estão realmente na cabeça dos consumidores linharenses Maria Helena Vargas • Diretora Regional Rede Gazeta

Maria Helena Vargas, diretora regional Rede Gazeta. (Mirele Coutinho)

