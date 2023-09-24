Inovação no ES pega impulso e alcança 108 espaços de apoio a empreendedor

O Espírito Santo está se consolidando como um ambiente propício para abrigar projetos de inovação
. É o que aponta uma fotografia do setor capixaba, que registrou a presença de 108 habitats de inovação em 16 municípios. São aceleradoras, coworkings, hubs, incubadoras, centros e laboratórios, entre outros espaços. Esses locais são peças-chave para estimular o empreendedorismo e a inovação, gerando competitividade e desenvolvimento econômico no Estado.
O Mapeamento dos Habitats de Inovação do Espírito Santo mostrou ainda um aumento de 28% do número de startups
no Estado entre 2022 e 2023, saindo de 111 para 146. Também houve um incremento de 16% na participação de cidades que acomodam esse modelo de negócios, passando de 12 para 14. O lançamento foi realizado pela EDP
na última quinta-feira (21), na Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes)
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Além de atualizar o número de startups, o mapeamento também pontua os habitats em que a inovação ocorre, ou seja, espaços em que se estabelece a integração, união de talentos e troca de conhecimento para potenciar novas ideias.
Os habitats podem ser na dimensão de incubadoras, aceleradoras e coworking ou funcionarem em área de inovação como polos tecnológicos ou hubs de inovação, explica Raffaela Fatureto, gestora executiva de Inovação da EDP.
Dos 108 habitats de inovação presentes no Espírito Santo, 57 deles estão em Vitória; 32, na Grande Vitória (fora a Capital); e 19, no interior. Do total, 15 estão em processo de implantação.
E das startups que funcionam no Estado, 40% estão em coworking
, 20% em hubs e 17% em incubadoras. E 57% delas têm até cinco anos de fundação. Outro dado destacado é que a maioria é do modelo Business to Business (B2B), isto é, tendo empresas inovadoras como público.
Diretor da EDP no Espírito Santo, Fernando Saliba destacou o potencial do Estado em abrigar esse modelo de negócio. Segundo ele, são mais de 100 hubs, com meta para chegar a ainda mais municípios. “Precisamos reforçar a presença e o número de empresas para dar um salto de qualidade."
A maioria das startups capixabas é voltada para soluções para áreas de Saúde e Educação, com 15 mapeadas em cada um dos temas no estudo Start Up Scanner. Também chama a atenção o número de grupos estudando soluções para Recursos Humanos e Financeiras, como o PicPay, com 13 em cada uma das categorias. Em quinto lugar está o setor de restaurantes/alimentos, com 11 startups identificadas.
A EDP tem como meta patrocinar 10 startups até 2025 e, no momento, quatro já foram escolhidas, com aporte de R$ 298 mil. O investimento acontece por meio da assinatura para estudos de Provas de Conceito (POCs – Proofs of Concept, em inglês) de soluções aplicáveis aos desafios da empresa com as startups Devix (medição remota de clientes de média tensão), ECO55 (mensuração de processos de descarbonização e transição energética), Aevo (gestão da inovação) e WIS (soluções de aprendizagem).
Além das soluções diretamente ligadas à energia, a empresa também busca empresas com ideias voltadas para a área corporativa, como gestão e capacitação, segundo Raffaela Fatureto.