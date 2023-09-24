Inovação no ES pega impulso e alcança 108 espaços de apoio a empreendedor

Incubadora: A incubação tem como finalidade a inserção das empresas incubadas no mercado até o final do processo. A sobrevivência no mercado é um dos seus objetivos.



Aceleradora: Tem função de acelerar a criação de novas empresas para enfrentar a realidade dos negócios e determinar se o empreendimento é viável. Preparar as empresas para o aporte de recursos de investimentos também faz parte do processo.