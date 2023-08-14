Fonte Hub desembarca no TecnoAgro com startups parceiras

17 e 18 de agosto, com diversas palestras, mesas de negócios, atrações musicais e muito mais. Com tantas oportunidades, o Fonte Hub não poderia ficar de fora, tendo sua estreia no evento com um espaço exclusivo, voltado para apresentação, debate e pitches das oito startups parceiras. Com o objetivo de levar capacitação, conhecimento e informação sobre o agronegócio, o TecnoAgro acontece entre os dias, com diversas palestras, mesas de negócios, atrações musicais e muito mais. Com tantas oportunidades, onão poderia ficar de fora, tendo sua estreia no evento com um espaço exclusivo, voltado para apresentação, debate e pitches das oito startups parceiras.

Todas as startups que se juntam ao Fonte Hub nessa empreitada oferecem soluções inteligentes para o agronegócio, desde a produção de leite até a pulverização do plantio por meio de drones, para que a conversa com os participantes seja próxima do que eles convivem no dia a dia. Com isso, os empreendimentos emergentes que chegam no TecnoAgro são: Olho do Dono, Conta Café, Certificafé, Atlas Agro, Farmly, Evomilk, Agroger e Dronefy.

No evento, cada uma das startups terá a oportunidade de apresentar formalmente as ideias que movem o seu negócio e seus processos, além de terem um totem e uma TV exclusivas para apresentação de conteúdo. Dessa forma, cada startup pode falar e vender o seu serviço como desejar.