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Inovação

Fonte Hub desembarca no TecnoAgro com startups parceiras

Oito empreendimentos que oferecem soluções inteligentes para o agronegócio vão apresentar suas ideias no evento
Victor Mattedi

Victor Mattedi

Publicado em 

14 ago 2023 às 15:36

Publicado em 14 de Agosto de 2023 às 15:36

Com o objetivo de levar capacitação, conhecimento e informação sobre o agronegócio, o TecnoAgro acontece entre os dias 17 e 18 de agosto, com diversas palestras, mesas de negócios, atrações musicais e muito mais. Com tantas oportunidades, o Fonte Hub não poderia ficar de fora, tendo sua estreia no evento com um espaço exclusivo, voltado para apresentação, debate e pitches das oito startups parceiras.
Todas as startups que se juntam ao Fonte Hub nessa empreitada oferecem soluções inteligentes para o agronegócio, desde a produção de leite até a pulverização do plantio por meio de drones, para que a conversa com os participantes seja próxima do que eles convivem no dia a dia. Com isso, os empreendimentos emergentes que chegam no TecnoAgro são: Olho do Dono, Conta Café, Certificafé, Atlas Agro, Farmly, Evomilk, Agroger e Dronefy.
No evento, cada uma das startups terá a oportunidade de apresentar formalmente as ideias que movem o seu negócio e seus processos, além de terem um totem e uma TV exclusivas para apresentação de conteúdo. Dessa forma, cada startup pode falar e vender o seu serviço como desejar.
Para a gerente de Inovação da Rede Gazeta, Letícia Lima, essa é uma oportunidade de levar conhecimento e buscar sinergia entre os desafios que o agronegócio possui, com as soluções ofertadas pela inovação. “O Fonte chega ao TecnoAgro como um facilitador e promotor de inovação, gerando a possibilidade de gerar matches entre as dores que as pessoas do agro possuem com as soluções inteligentes que existem no mercado. Esse movimento contribui para fortalecimento do ecossistema do estado, bem como a promoção de conhecimento acerca do tema”.

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