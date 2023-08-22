Startup capixaba cria tecnologia que agiliza atendimento em restaurantes

Entre as funcionalidades do sistema digital da Takeat estão a possibilidade de fazer o pedido diretamente do celular sem necessidade de instalar nenhum app adicional Crédito: Takeat/Divulgação

Fluxo de caixa, controle de estoque, cardápios atualizados, pedidos dos clientes… São inúmeras as responsabilidades dos estabelecimentos de serviços de alimentação. Por isso, cada vez mais bares, restaurantes e lanchonetes em todo o Brasil estão adotando novas tecnologias para melhorar a eficiência da gestão empresarial e aumentar o faturamento. Dessa forma, os proprietários conseguem gerenciar o negócio de forma mais organizada, eficiente e estratégica, além de oferecer uma melhor experiência aos clientes.

A startup capixaba Takeat cumpre exatamente esse objetivo e reúne as funcionalidades em uma mesma plataforma, que ainda possibilita a criação de cardápios digitais nos quais os clientes do estabelecimento podem fazer o pedido diretamente do celular, com apenas quatro cliques, sem necessidade de instalar nenhum app adicional. Isso proporciona maior autonomia aos clientes na realização dos pedidos e agiliza o atendimento de maneira geral.

“Tudo isso contribui para que os estabelecimentos ofereçam um serviço de alta qualidade, melhorando a satisfação dos clientes e aumentando o faturamento do restaurante”, aponta o fundador e CEO da Takeat, Miguel Carvalho.

Enquanto fazia a faculdade de Engenharia Civil, Miguel trabalhava como garçom em restaurantes e observava as dificuldades dos estabelecimentos. Foi neste período que surgiu a vontade de criar uma solução que fizesse a diferença na realidade dos empreendedores.

“Não importava quantos garçons fossem contratados, isso não parecia resolver os gargalos de gestão nos restaurantes. A quantidade de clientes com a mão levantada esperando atendimento não diminuía, e nenhum software existente no mercado até então era voltado exclusivamente para este tipo de atividade e, tampouco, reuniam tudo isso em uma única solução”, conta.

Gestão estratégica

Ainda de acordo com Miguel, criada em 2020, a Takeat oferece um conjunto de ferramentas integradas para operação do ponto de venda (PDV), gestão fiscal, organização de pedidos, delivery próprio, CRM (sistema que armazena informações de clientes atuais e potenciais), entre outras funcionalidades. Ou seja, recursos que permitem uma gestão otimizada, que reduz custos e evita o desperdício.

A foodtech também entrega uma base personalizada de dados completa sobre o negócio para o dono do estabelecimento, facilitando a gestão e o crescimento das vendas.

A startup entrega uma base personalizada de dados completa sobre o negócio para o dono do estabelecimento Crédito: Takeat/Divulgação

Essa solução, aliás, tem sido uma referência no mercado, fazendo com que a empresa capixaba rompa os limites do Estado e atue em outras regiões.

A Takeat é reconhecida por ser a primeira startup capixaba a receber o aporte do Fundo Soberano do Espírito Santo, no valor de R$ 400 mil, e também o investimento da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) e do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), somando aportes que totalizam R$ 900 mil.

Também se tornou a primeira startup do Estado a ser acelerada pela ACE Startups, uma renomada aceleradora de startups reconhecida como a maior da América Latina.

“Por meio da tecnologia, simplificamos e potencializamos o processo de geração de pedidos, permitindo que os clientes façam as escolhas do que vão consumir diretamente do celular com apenas quatro cliques. Isso não apenas agiliza o atendimento, como também proporciona comodidade aos consumidores, que podem desfrutar de uma experiência sem atritos”, explica Miguel, acrescentando que essa eficiência contribui para a fidelização dos clientes e, consequentemente, aumenta o ticket médio do estabelecimento.

O CEO relembra que, com a pandemia, os cardápios digitais entraram em cena e nem todo mundo ficou satisfeito com essa nova maneira de fazer pedido, visto que parte do público de foodservices não é habituado com novas tecnologias, o que, para Miguel, é uma questão importante de ser observada nos estabelecimentos.

Por isso, a Takeat também atua na solução para essa dor do mercado, oferecendo uma ferramenta para que os garçons possam gerar os pedidos das mesas por meio do celular. Assim, isso possibilita que o cliente continue solicitando o pedido desejado, como sempre foi feito.

Ou seja, com essa nova ferramenta, o repasse do pedido gerado pelo funcionário do estabelecimento é enviado diretamente para a cozinha, evitando erros e agilizando o atendimento.

Liderada pelo CEO, Miguel Carvalho, o time da Takeat trabalha para oferecer um conjunto de ferramentas integradas para operação do ponto de venda (PDV), gestão fiscal, organização de pedidos, delivery próprio, entre outros Crédito: Takeat/Divulgação

Miguel também ressalta que a intenção é proporcionar uma experiência de qualidade para todos os públicos. “Quando se tem a utilização exagerada de tecnologias, pode se criar constrangimentos e transtornos para pessoas idosas, pessoas com baixa visão ou, até mesmo, para quem não está com celular no momento da refeição, por exemplo”, exemplifica.

Desde que a tecnologia seja usada com responsabilidade, Miguel acredita que há espaço para os pedidos digitais, principalmente pela questão da facilidade e comodidade. “Nós acreditamos que o atendimento por meio das tecnologias deve convergir com o contato físico. Por isso, o estabelecimento também precisa dar todo o suporte para disponibilizar outras opções de assistência para não excluir nenhum cliente", sinaliza o CEO da Takeat.

Conheça a Takeat

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