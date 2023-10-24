Saiba quais são os principais investimentos no ES até 2027

Parque das Baleias é área que vai receber investimento que soma R$ 5,6 bilhões Crédito: STEFERSON FARIA

Do valor total, R$ 40,6 bilhões estão em execução e outros R$ 25,2 bilhões se configuram como oportunidade. O setor principal que mais receberá investimentos é a indústria, com 91,8% do volume.

Os 10 projetos com o maior recurso representam 35,5% da carteira e somam R$ 23,4 bilhões. Os três principais e com maiores valores são a implantação do Projeto Integrado do Parque das Baleias, no Sul do Estado, avaliado em R$ 5,6 bilhões; o projeto da Vale de redução da emissão de poluentes para melhorar a qualidade de ar (R$ 4,6 bilhões) e o plano da Petro Rio de Wahoo, que contempla a perfuração de poços e conexão entre poços e navio-plataforma em Presidente Kennedy , estimado em R$ 4,2 bilhões.

Entre os previstos, predominam projetos na área de infraestrutura, com a construção da ferrovia EF 118 no trecho de Cariacica a Anchieta, sendo estimado em R$ 6 bilhões. Em segundo lugar está a duplicação da BR 101, que será retomada pela Eco101 (R$ 3,2 bilhões). E ainda há a construção do Porto Central, em Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Estado, com valor estimado de R$ 2,3 bilhões.

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Confira na tabela abaixo os 10 maiores investimentos em execução e os previstos.

Direcionamento de investimentos para o interior

O levantamento aponta que há investimentos anunciados em todas as 10 microrregiões do Espírito Santo para os próximos anos. E, nesse cenário, uma característica é a maior concentração de projetos fora da Região Metropolitana, ao contrário do que acontecia há 10 anos. Na carteira 2022-2027, 52,1% das ações estão fora da região metropolitana, somando R$ 34 bilhões e 643 propostas.

"Se olhar para a carteira 10 anos atrás, a grande maioria estava na Grande Vitória . Hoje, por conta da estratégia do governo de desconcentrar o investimento, novos projetos foram direcionados para o interior. No total, temos 13 municípios com investimento superior a R$ 1 bilhão até 2027. Na carteira anterior até 2026, os destaques eram Cachoeiro de Itapemirim, Domingos Martins, Venda Nova e Colatina. Agora, na carteira até 2027, a gente observa uma tendência de desconcentração de interiorização desses investimentos para além da porção litorânea do Espírito Santo", avalia Pablo Lira, presidente do IJSN.

Dentre as iniciativas analisadas pelo levantamento nas regiões Noroeste, Sudoeste Serra, Central Serra e Caparaó, as propostas são massivamente do poder público.

O secretário de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, destacou que uma orientação do governador Renato Casagrande foi equilibrar o desenvolvimento do Espírito Santo. Por isso, o Estado tem priorizado investimentos públicos nas microrregiões onde os recursos privados não estavam chegando para melhorar a estrutura. Foram criadas conselhos de desenvolvimento em todas as regionais.

"De 2019 a 2022, realizados mais de R$ 8 bilhões em investimento, o maior investimento público da história do Espírito Santo. São R$ 6,4 bilhões do executivo estadual e o restante da Cesan. E caminhamos para uma carteira de projetos que garante mais investimento. Neste ano, por exemplo, temos R$ 3,4 bilhões contratados com recurso já disponibilizado e contrato assinados. Até setembro, pagamos R$ 2 bilhões. Esse total é maior do que todo o investimento realizado a cada ano de 2015 a 2021. Só em 2022, foram liquidados R$ 3,15 bilhões", explicou.

Duboc detalhou que alguns desses investimentos foram projetos de mobilidade como o Portal do Príncipe, Rodovia das Paneleiras, terceira faixa da Terceira Ponte, entre outros.

Investimentos por setor

O levantamento indica ainda a origem do capital empregado nos investimentos anunciados para o Estado. O estudo classifica os valores em quatro categorias: Privado Nacional, Público, Capital Misto e Estrangeiro.

Os projetos de capital Privado Nacional correspondem à maior parcela dos recursos, com 65,9% do valor previsto no período (R$ 43,3 bilhões). Destaques para empreendimentos nos setores como transporte rodoviário e ferroviário, construção civil para fins residenciais e comerciais, terminais portuários, centros logísticos, geração e transmissão de energia elétrica, siderurgia e metalurgia e saneamento básico. Ao todo, são 187 projetos privados previstos no Estado.

Os investimentos Públicos representam 23,5% do total previsto para o período 2022-2027, somando aproximadamente R$ 15,4 bilhões em 775 obras dos governos municipal, estadual e federal. Entre os destaques estão projetos ligados à mobilidade rodoviária, melhorias na mobilidade urbana, estradas rurais, melhorias no sistema de abastecimento e saneamento urbano, além de obras de macrodrenagem, construção de unidades habitacionais, saúde, infraestrutura logística, educação, segurança pública, cultura e lazer.