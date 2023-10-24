ES deve receber R$ 65 bilhões em investimentos até 2027

A indústria se destaca como o setor principal, com 91,8% do volume de investimentos, com ênfase em áreas como indústria da construção, indústria extrativa, indústria de transformação e eletricidade e gás.

Quanto à distribuição, o levantamento aponta que a maior parte dos recursos vai para os municípios das áreas litorâneas, incluindo a Metropolitana, com 338 projetos; a Nordeste, com 112 projetos; a do Rio Doce, com 110 projetos, e a do Litoral Sul, com 65 projetos. Em conjunto, essas microrregiões totalizam 625 projetos, representando uma parcela de 91,8% do total dos investimentos programados para o Estado, alcançando a marca de R$ 60,4 bilhões.