Petrobras inicia medição de ventos com tecnologia que recebeu R$ 11,3 mi de investimentos

A Petrobras iniciou na quinta-feira, 19, testes com uma nova tecnologia para fazer medição de energia eólica no litoral do Rio Grande do Norte (RN). O projeto utiliza a versão 2.0 do equipamento batizado de Bravo - Boia Remota de Avaliação de Ventos Offshore, e o total investido nesta tecnologia chega a R$ 11,3 milhões através do incentivo em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Jean Paul Prates, presidente da Petrobras Crédito: Carlos Alberto Silva

Para o diretor de Engenharia, Tecnologia e Inovação da Petrobras, Carlos Travassos, o nível de maturidade tecnológica do equipamento avançou e trouxe boas soluções para as limitações encontradas na primeira fase de testes. "Esperamos uma Bravo 2.0 robusta e capaz de atender às necessidades da Petrobras em relação à medição do potencial eólico offshore no Brasil, sendo uma alavanca importante para avançarmos nessa nova fonte de energia", afirma.

Travassos destaca que o investimento faz parte da estratégia da Petrobras de liderar o processo de transição energética no país. "Um novo projeto de P&D tem sido discutido com foco na instalação de novas Bravos em pontos estratégicos da costa brasileira, de modo aumentar a amostragem de dados e tornar o levantamento do potencial eólico ainda mais confiável", diz.

De acordo com a petrolífera, a Bravo é um modelo flutuante de Lidar (Light Detection and Ranging), desenvolvido, pela primeira vez, com tecnologia nacional. Trata-se de um sensor óptico que utiliza feixes de laser para medir a velocidade e direção do vento, gerando dados compatíveis ao ambiente de operação das turbinas eólicas.

Ele também é capaz de captar variáveis meteorológicas, como pressão atmosférica, temperatura do ar e umidade relativa, além de variáveis oceanográficas, a exemplo de ondas e correntes marítimas. Todos esses dados são essenciais para determinar o potencial de uma área para a produção de energia eólica.