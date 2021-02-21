Médico tem alta após ficar 51 dias internado com Covid e perder esposa

Paulo Faé Boninsegna, de 69 anos, tem alta após 51 dias internado em Linhares Crédito: Arquivo pessoal

Após 51 dias internado com Covid-19 , o médico Paulo Faé Boninsegna, de 69 anos, que atua em Linhares Norte do Espírito Santo , recebeu alta neste sábado (20). Paulo passou 45 dias na UTI e nesse meio tempo chegou a perder a esposa, que faleceu há 18 dias, por complicações da doença.

Ele trabalha em Linhares há 43 anos, exerceu ginecologia e obstetrícia por 20 anos e há 23 é ultrassonografista. O médico estava internado desde 1º de janeiro no Hospital Rio Doce, em Linhares.

Durante o período em que estava hospitalizado, a esposa de Paulo, Maria Augusta Gava Boninsegna, de 67 anos, também diagnóstico positivo para a Covid-19. Ela foi encaminhada no dia 6 de janeiro para o mesmo hospital de Paulo, mas o quadro de saúde se agravou e Maria foi levada, três dias depois, para a UTI de um hospital particular da cidade, uma vez que no Hospital Rio Doce não havia leitos de UTI disponíveis.

MÉDICO PERDEU A ESPOSA POR COVID-19 HÁ 18 DIAS

Enquanto estava internado, Paulo recebeu a notícia de que Maria não havia resistido à doença. Guta, como era carinhosamente conhecida, ficou internada na UTI e até foi curada, mas seu quadro de saúde apresentou complicações advindas da Covid-19 e ela não resistiu. "Minha mãe estava consciente, lúcida, conversando, já ia ter alta para o quarto, eu a vi, conversei com ela, já estava sem Covid-19, quando subitamente desenvolveu uma sepse que foi irreversível", conta a filha do casal, Paula Gava Boninsegna.

Paulo Faé Boninsegna, de 69 anos, e a esposa Maria Augusta Gava Boninsegna, de 67 anos Crédito: Arquivo pessoal

Na saída do hospital, Paulo foi acompanhado pela equipe médica e funcionários do local. Em meio a aplausos e cartazes motivacionais, o médico foi recebido pelas filhas e por amigos, e ganhou uma homenagem musical feita por uma das sobrinhas.

Recuperado, Paulo aproveitou o momento para agradecer aos funcionários do hospital: “Muito obrigado, não tenho palavras. Todo mundo fez diferença, todos, os servidores da limpeza, os técnicos de Enfermagem e enfermeiros, os médicos, a direção do hospital. Todos foram responsáveis pela minha recuperação”, contou. “Quando me recuperar em casa, venho agradecer pessoalmente a cada um aqui”, frisou.

COVID-19 EM LINHARES