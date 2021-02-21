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Linhares

Médico tem alta após ficar 51 dias internado com Covid e perder esposa

Paulo Faé Boninsegna, que atua em Linhares há mais de 40 anos, recebeu alta no sábado (20). Há 18 dias, a esposa do médico morreu por complicações da doença
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

21 fev 2021 às 17:56

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 17:56

Paulo Faé Boninsegna, de 69 anos, tem alta após 51 dias internado em Linhares Crédito: Arquivo pessoal
Após 51 dias internado com Covid-19, o médico Paulo Faé Boninsegna, de 69 anos, que atua em LinharesNorte do Espírito Santo, recebeu alta neste sábado (20). Paulo passou 45 dias na UTI e nesse meio tempo chegou a perder a esposa, que faleceu há 18 dias, por complicações da doença.
Ele trabalha em Linhares há 43 anos, exerceu ginecologia e obstetrícia por 20 anos e há 23 é ultrassonografista. O médico estava internado desde 1º de janeiro no Hospital Rio Doce, em Linhares.
Durante o período em que estava hospitalizado, a esposa de Paulo, Maria Augusta Gava Boninsegna, de 67 anos, também diagnóstico positivo para a Covid-19. Ela foi encaminhada no dia 6 de janeiro para o mesmo hospital de Paulo, mas o quadro de saúde se agravou e Maria foi levada, três dias depois, para a UTI de um hospital particular da cidade, uma vez que no Hospital Rio Doce não havia leitos de UTI disponíveis.

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Enquanto estava internado, Paulo recebeu a notícia de que Maria não havia resistido à doença. Guta, como era carinhosamente conhecida, ficou internada na UTI e até foi curada, mas seu quadro de saúde apresentou complicações advindas da Covid-19 e ela não resistiu. "Minha mãe estava consciente, lúcida, conversando, já ia ter alta para o quarto, eu a vi, conversei com ela, já estava sem Covid-19, quando subitamente desenvolveu uma sepse que foi irreversível", conta a filha do casal, Paula Gava Boninsegna.
Covid-19: médico de 69 anos tem alta após 51 dias internado no ES
Paulo Faé Boninsegna, de 69 anos, e a esposa Maria Augusta Gava Boninsegna, de 67 anos Crédito: Arquivo pessoal

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Na saída do hospital, Paulo foi acompanhado pela equipe médica e funcionários do local. Em meio a aplausos e cartazes motivacionais, o médico foi recebido pelas filhas e por amigos, e ganhou uma homenagem musical feita por uma das sobrinhas.
Recuperado, Paulo aproveitou o momento para agradecer aos funcionários do hospital: “Muito obrigado, não tenho palavras. Todo mundo fez diferença, todos, os servidores da limpeza, os técnicos de Enfermagem e enfermeiros, os médicos, a direção do hospital. Todos foram responsáveis pela minha recuperação”, contou. “Quando me recuperar em casa, venho agradecer pessoalmente a cada um aqui”, frisou.

COVID-19 EM LINHARES

Até a última atualização do Painel Covid-19 do governo do ES, Linhares tem 15.352 casos confirmados, 14.771 curados e 218 óbitos. O número de vacinados, divulgado pela Prefeitura de Linhares, é de 3.173 pessoas. No último mapa de risco, o município aparece classificado em estado moderado para transmissão do vírus. O eixo de vulnerabilidade considera a taxa de ocupação de leitos potenciais de UTI exclusivos para tratamento da Covid-19, isto é, a disponibilidade máxima de leitos para tratamento da doença

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