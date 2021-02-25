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Prejuízo

Produtores perdem 800 litros de leite com quedas de energia em Cachoeiro

Leite armazenado em quatro resfriadores estragaram após propriedades da comunidade de Areal, no distrito de Pacotuba, ficarem sem energia por quase 24 horas

Publicado em 

24 fev 2021 às 21:13

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 21:13

Produtores descartam leite Crédito: Reprodução/ Odair José Damacena
Cerca de 800 litros de litros de leite armazenados em quatro resfriadores acabaram sendo descartados nessa segunda-feira (22), na comunidade de Areal, no distrito de Pacotuba, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. As propriedades ficaram sem energia por quase 24 horas, e o produto estragou.
Pelo menos dez produtores foram afetados na comunidade. Odair José Damacena conta que quatro resfriadores pararam de funcionar. Foram mais de 19h sem energia na segunda-feira (22).
Outro produtor afetado foi Jacinto Spoladore, que perdeu 180 litros de leite. A última queda de energia na propriedade dele foi no domingo (21), além da perda do produto que seria vendido, o motor do tanque resfriador queimou.
“Só no leite perdi em torno de R$ 350. Fora o motor do resfriador de leite que queimou e outros danos. A vaca, o bezerro ficaram sem comer, água que não consegue captar, pois usamos poço artesiano. No início do ano está mais recorrente, toda semana praticamente estamos ficando sem energia na região”, reclama o produtor.

CHUVA E RAIOS

Em nota, a concessionária de energia EDP informou que intensificou ações para minimizar a interferência da vegetação na rede elétrica na região, pois esta é a principal causa de impacto no fornecimento de energia do local, principalmente em dias de fortes chuvas e ventos.
Além disso, afirmou que a região tem sido bastante afetada por descargas elétricas. Disse que foram realizadas podas das árvores que trazem risco ao sistema elétrico e estão em andamento análises técnicas para, em caso de necessidade, serem adotadas novas medidas.
Com informações do repórter Thales Rodrigues, da TV Gazeta Sul 

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