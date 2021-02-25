Produtores perdem 800 litros de leite com quedas de energia em Cachoeiro

Produtores descartam leite Crédito: Reprodução/ Odair José Damacena

Cerca de 800 litros de litros de leite armazenados em quatro resfriadores acabaram sendo descartados nessa segunda-feira (22), na comunidade de Areal, no distrito de Pacotuba, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. As propriedades ficaram sem energia por quase 24 horas, e o produto estragou.

Pelo menos dez produtores foram afetados na comunidade. Odair José Damacena conta que quatro resfriadores pararam de funcionar. Foram mais de 19h sem energia na segunda-feira (22).

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Outro produtor afetado foi Jacinto Spoladore, que perdeu 180 litros de leite. A última queda de energia na propriedade dele foi no domingo (21), além da perda do produto que seria vendido, o motor do tanque resfriador queimou.

“Só no leite perdi em torno de R$ 350. Fora o motor do resfriador de leite que queimou e outros danos. A vaca, o bezerro ficaram sem comer, água que não consegue captar, pois usamos poço artesiano. No início do ano está mais recorrente, toda semana praticamente estamos ficando sem energia na região”, reclama o produtor.

CHUVA E RAIOS

Em nota, a concessionária de energia EDP informou que intensificou ações para minimizar a interferência da vegetação na rede elétrica na região, pois esta é a principal causa de impacto no fornecimento de energia do local, principalmente em dias de fortes chuvas e ventos.

Além disso, afirmou que a região tem sido bastante afetada por descargas elétricas. Disse que foram realizadas podas das árvores que trazem risco ao sistema elétrico e estão em andamento análises técnicas para, em caso de necessidade, serem adotadas novas medidas.