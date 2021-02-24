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Frente fria

Semana vai terminar com tempo instável e previsão de mais chuva no ES

Nesta quarta (24), Incaper prevê chuva com trovoadas ao final do dia. Frente fria se aproxima do Espírito Santo. Veja a previsão do tempo até sexta (26)

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 07:53

Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

24 fev 2021 às 07:53
Chuva forte atinge Vitória e deixa ruas alagadas
Chuva deve voltar a atingir o Espírito Santo nesta quarta-feira (24) Crédito: Fernando Madeira
Os últimos dias foram de chuva e alguns transtornos em parte do Espírito Santo e, embora a quarta-feira (24) tenha começado com céu claro na Grande Vitória, a semana deve terminar com tempo instável e mais chuva em todo o Estado. Uma frente fria também se aproxima, e promete fazer a temperatura cair um pouquinho.
De acordo com o  Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), há possibilidade de chuva, a partir da tarde, para todas as regiões capixabas nesta quarta-feira (24). No extremo Norte e Noroeste do Estado, a previsão é de chuva, com trovoadas isoladas, a partir da tarde. Na Grande Vitória e no litoral Sul, as nuvens se espalham, podendo ocorrer trovoadas no início da noite. Em todo o Espírito Santo, as temperaturas vão variar entre 23 °C e 35 °C.

SOL E CHUVA

A quinta-feira (25) vai ter sol e variação de nuvens em todo o Estado. Nas regiões Sul e Serrana são esperadas pancadas de chuva com trovoadas a partir da tarde. Nessas áreas, os termômetros vão variar entre 21 °C e 30 °C.
Já na Grande Vitória e nas regiões Norte e Noroeste, o sol aparece entre algumas nuvens e não chove. Os termômetros não devem passar dos 34 °C.

FRENTE FRIA

É no final da quinta (25) e na sexta-feira (26) que a frente fria avança rapidamente e deve voltar a provocar mais chuva no Espírito Santo. Na sexta (26), devido a umidade oceânica transportada por ventos costeiros, o céu fica com muitas nuvens e algumas aberturas de sol. Chove fraco no início do dia, com chuva moderada, em alguns momentos, nos demais períodos do dia. A previsão de chuva vale para todo o Estado.
De acordo com o Climatempo, o sistema de Alta Pressão - massa de ar frio -, que acompanha a frente fria não é forte, mas tem potencial para provocar diminuição da temperatura no Sudeste do Brasil. Não é esperado frio intenso, apenas uma aliviada no calor. As noites e as madrugadas serão mais amenas nas serras. No Espírito Santo, a temperatura deve variar entre 21 °C e 33 °C.
No sábado (27) e no domingo (28), o tempo vai continuar instável, com muitas nuvens e algumas aberturas de sol. Chove em alguns momentos do dia, em todas as regiões do Estado.

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