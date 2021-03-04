Motorista alcoolizada matou jovem em acidente em Venda Nova, diz polícia

A Polícia Civil concluiu nesta quarta-feira (03) a investigação do acidente que causou a morte do jovem Diego Berude Alves, de 25 anos, em Venda Nova do Imigrante, no Sul do Espírito Santo, no dia 21 de janeiro deste ano. A condutora do veículos que invadiu a contramão e bateu de frente com a moto é apontada como responsável pelo acidente e as investigações comprovaram que ela ingeriu bebida alcoólica momentos antes da batida.
A batida aconteceu durante a madrugada, na ES 166, a Rodovia Pedro Cola. Os investigadores da Delegacia Especializada em Infrações Penais Outras (DIPO) constataram que a moto Honda Biz, onde o jovem estava com a namorada, foi atingida de frente por um carro Ford Ecosport que invadiu a contramão.
Segundo a polícia, a motorista do Ford Ecosport, de 45 anos — que não teve o nome revelado — fez uso de bebida alcoólica em dois estabelecimentos diferentes horas antes do acidente. Câmeras de monitoramento dos estabelecimentos registraram a mulher, na companhia do namorado de 40 anos, ingerindo cerveja.
“As investigações demandaram técnica e perspicácia dos policiais civis envolvidos, visto que a indiciada não havia sido submetida ao teste do etilômetro (bafômetro) no dia e local dos fatos, o que exigiu ação rápida e direcionada no sentido de descobrirmos quais foram os passos da indiciada nas horas que antecederam o crime e, dessa forma, obtivemos a cronologia reversa dos fatos e buscamos todos os elementos probatórios de que a indiciada consumiu bebida alcoólica e conduziu veículo automotor, em seguida, ocasionando o acidente que provocou a morte da vítima e lesões corporais graves na companheira dele, de 21 anos”, disse o delegado Bruno Alves Rodrigues.
MOTORISTA MENTIU
Segundo o delegado, a mulher saiu do local do acidente e se apresentou na delegacia quatro dias após a batida, acompanhada de seu advogado. Ela negou ter bebido ou usado outras drogas no dia, porém, a investigação comprovou que a motorista mentiu.
A perícia ainda apontou a presença de um isopor (porta-latas) e uma lata de cerveja consumida, no interior do veículo, comprada em um estabelecimento no distrito de Pedra Azul, onde esteve horas antes.
O inquérito policial será entregue ao Ministério Público do Espírito Santo com o indiciamento por três crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro: homicídio culposo qualificado, lesão corporal grave qualificada e abandono do local do acidente. As penas podem chegar a 14 anos de reclusão.