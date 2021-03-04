Motorista alcoolizada matou jovem em acidente em Venda Nova, diz polícia

Segundo a polícia, a motorista do Ford Ecosport, de 45 anos — que não teve o nome revelado — fez uso de bebida alcoólica em dois estabelecimentos diferentes horas antes do acidente. Câmeras de monitoramento dos estabelecimentos registraram a mulher, na companhia do namorado de 40 anos, ingerindo cerveja.

“As investigações demandaram técnica e perspicácia dos policiais civis envolvidos, visto que a indiciada não havia sido submetida ao teste do etilômetro (bafômetro) no dia e local dos fatos, o que exigiu ação rápida e direcionada no sentido de descobrirmos quais foram os passos da indiciada nas horas que antecederam o crime e, dessa forma, obtivemos a cronologia reversa dos fatos e buscamos todos os elementos probatórios de que a indiciada consumiu bebida alcoólica e conduziu veículo automotor, em seguida, ocasionando o acidente que provocou a morte da vítima e lesões corporais graves na companheira dele, de 21 anos”, disse o delegado Bruno Alves Rodrigues.