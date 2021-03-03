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Luto

Policial de Cachoeiro de Itapemirim morre após luta contra a leucemia

Maycon Cardoso de Paula, de 33 anos, morreu nesta quarta-feira (03). Soldado lutava contra uma leucemia aguda que descobriu há apenas seis meses

Publicado em 03 de Março de 2021 às 15:53

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

03 mar 2021 às 15:53
Maycon Cardoso De Paula, de 33 anos. O soldado atuava na 1ª Companhia do 9º Batalhão da PM, em Cachoeiro de Itapemirim
Maycon Cardoso de Paula, atuava na 1ª Companhia do 9º Batalhão da PM, em Cachoeiro Crédito: Reprodução/ Redes sociais
O policial militar Maycon Cardoso De Paula, de 33 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (03) após lutar contra uma leucemia. O soldado atuava na 1ª Companhia do 9º Batalhão da PM, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A morte precoce causou comoção entre amigos e familiares do militar nas redes sociais.
Maycon estava internado em um hospital no município para tratamento da doença, que foi descoberta há apenas seis meses. O corpo foi velado às 9h no 9° Batalhão de Cachoeiro e o sepultamento aconteceu no final da manhã (3) no cemitério do bairro Coronel Borges.
Polícia Militar publicou nota de pesar nas redes sociais. “É com imenso pesar que a Polícia Militar do Espírito Santo informa o falecimento do soldado Maycon Cardoso de Paula, lotado na 1ª Companhia do 9º BPM, ocorrido nesta quarta-feira (3). O soldado De Paula lutou bravamente contra uma leucemia aguda e todos os seus companheiros admiraram a sua luta e exemplo. A Polícia Militar externa as condolências aos familiares e amigos do policial militar”, diz a nota.
Morador do bairro Alto União, Maycon era casado e pai de dois filhos, uma menina de 2 anos e um menino de apenas 15 dias, que chegou a conhecer no hospital enquanto esteve internado. A tia de Maycon, Josiane Pinheiro, conta que o soldado cursava Educação Física e tinha planos de ingressar na Polícia Federal. “Ele sempre foi muito trabalhador, muito querido por todos e tinha muitos sonhos pela frente”, disse a tia emocionada.

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