Policial de Cachoeiro de Itapemirim morre após luta contra a leucemia

Maycon estava internado em um hospital no município para tratamento da doença, que foi descoberta há apenas seis meses. O corpo foi velado às 9h no 9° Batalhão de Cachoeiro e o sepultamento aconteceu no final da manhã (3) no cemitério do bairro Coronel Borges.

Morador do bairro Alto União, Maycon era casado e pai de dois filhos, uma menina de 2 anos e um menino de apenas 15 dias, que chegou a conhecer no hospital enquanto esteve internado. A tia de Maycon, Josiane Pinheiro, conta que o soldado cursava Educação Física e tinha planos de ingressar na Polícia Federal. “Ele sempre foi muito trabalhador, muito querido por todos e tinha muitos sonhos pela frente”, disse a tia emocionada.