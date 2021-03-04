Polícia Civil investiga morte de trabalhador em Aracruz

Cidade de Aracruz Crédito: Prefeitura de Aracruz

A Polícia Civil de Aracruz, no Norte do Espírito Santo , investiga a morte de um trabalhador na noite desta terça-feira (2). O homem chegou a ser levado para o Hospital Maternidade São Camilo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo informações da Polícia Militar , o homem teria sido levado ao hospital por dois outros trabalhadores que vestiam uniformes de uma pedreira - que não teve o nome divulgado. O homem não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal de Linhares (SML).

SUSPEITA É DE ACIDENTE DE TRABALHO

Segundo André Jareta, delegado da Delegacia Especializada Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), a principal suspeita é de que o trabalhador tenha sido morto em um acidente de trabalho.

"Nós iniciamos as investigações e a principal suspeita é de que tenha sido um acidente de trabalho, mas nossos policiais irão ao local da pedreira para buscar imagens de videomonitoramento, ouvir pessoas e colher depoimentos para realizar as intimações", afirma. Ainda de acordo com o delegado, o laudo cadavérico, que aponta a causa da morte, não está pronto.