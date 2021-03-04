Polícia Civil investiga morte de trabalhador em Aracruz

A Polícia Civil de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, investiga a morte de um trabalhador na noite desta terça-feira (2). O homem chegou a ser levado para o Hospital Maternidade São Camilo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
Segundo informações da Polícia Militar, o homem teria sido levado ao hospital por dois outros trabalhadores que vestiam uniformes de uma pedreira - que não teve o nome divulgado. O homem não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.
O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal de Linhares (SML).
SUSPEITA É DE ACIDENTE DE TRABALHO
Segundo André Jareta, delegado da Delegacia Especializada Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), a principal suspeita é de que o trabalhador tenha sido morto em um acidente de trabalho.
"Nós iniciamos as investigações e a principal suspeita é de que tenha sido um acidente de trabalho, mas nossos policiais irão ao local da pedreira para buscar imagens de videomonitoramento, ouvir pessoas e colher depoimentos para realizar as intimações", afirma. Ainda de acordo com o delegado, o laudo cadavérico, que aponta a causa da morte, não está pronto.
Por meio de nota, a Polícia Civil afirma que o fato está sendo investigado por meio da Delegacia Especializada Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. A vítima foi socorrida ao Hospital, veio a óbito e o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, e para ser liberado para os familiares e realizar o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte. "Todas as medidas legais foram adotadas e estão tramitando dentro do prazo legal", conclui a nota.