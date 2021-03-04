Motociclista é perseguido pela PRF e flagrado com arma na BR 101

Arma apreendida com motociclista na BR 010 Crédito: Divulgação/PRF

Um motociclista foi preso na tarde desta quarta-feira (03) durante uma abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 419 da BR 101, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado.

Agentes da PRF efetuavam a fiscalização na rodovia quando avistaram uma motocicleta transitando com a placa dobrada, impossibilitando a identificação da mesma.

A equipe deu ordem de parada, no entanto, o condutor desobedeceu e tentou fugir. Os policiais realizaram o acompanhamento tático por cerca de 1,5 km até uma estrada vicinal, que o motociclista havia acessado, local onde conseguiram efetuar abordagem.

Durante busca pessoal, foi localizado na cintura do condutor um revolver calibre 38 special, municiado. Além disso, em seu bolso foram encontrados 50 cartuchos do calibre 380.

Após consultas aos sistemas, os policiais constataram que havia um mandado de prisão contra o homem, pelo crime de ameaça, expedido pela 1ª Vara Criminal de Itapemirim, em 08/01/2021.