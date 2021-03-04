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Vitória

Adolescente leva coronhada e tiro na mão durante assalto em Jardim Camburi

A vítima contou que estava perto de uma faculdade, por volta de 1h da madrugada desta quinta (04), quando foi surpreendida por dois bandidos que chegaram de moto

Publicado em 04 de Março de 2021 às 08:46

Publicado em 

04 mar 2021 às 08:46
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Um adolescente de 16 anos levou um tiro na mão durante um assalto em Jardim Camburi, em Vitória, na madrugada desta quinta-feira (04). A vítima contou que estava perto de uma faculdade, por volta de 1h, quando foi surpreendida por dois bandidos que chegaram de moto.
Ainda não se sabe se o adolescente reagiu ao assalto e o que os criminosos tentaram roubar, mas o caso foi registrado pela polícia como tentativa de latrocínio.

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Além do disparo que atingiu a mão dele, o adolescente também levou coronhada dos criminosos. Ele foi levado para a unidade de pronto-atendimento de Carapina.
Os policiais foram ao local, conversaram com a vítima e chegaram à conclusão de que se tratava de um assalto. A Polícia Civil investiga o crime. Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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