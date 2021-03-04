Adolescente leva coronhada e tiro na mão durante assalto em Jardim Camburi

Um adolescente de 16 anos levou um tiro na mão durante um assalto em Jardim Camburi, em Vitória, na madrugada desta quinta-feira (04). A vítima contou que estava perto de uma faculdade, por volta de 1h, quando foi surpreendida por dois bandidos que chegaram de moto.
Ainda não se sabe se o adolescente reagiu ao assalto e o que os criminosos tentaram roubar, mas o caso foi registrado pela polícia como tentativa de latrocínio.
Além do disparo que atingiu a mão dele, o adolescente também levou coronhada dos criminosos. Ele foi levado para a unidade de pronto-atendimento de Carapina.
Os policiais foram ao local, conversaram com a vítima e chegaram à conclusão de que se tratava de um assalto. A Polícia Civil investiga o crime. Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta