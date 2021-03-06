Rose Mary Alves Brandão atuava na rede de saúde da Serra Crédito: Reprodução | Instagram

Your browser does not support the audio element. Médica da Serra morre vítima de complicações da Covid-19

O Conselho Regional de Medicina (CRM-ES) confirmou, na noite desta sexta-feira (05), o falecimento da médica Rose Mary Alves Brandão, que atuava na rede de saúde do município da Serra, na Grande Vitória. De acordo com o CRM, a profissional foi vítima da Covid-19 e teve óbito constatado nessa quinta-feira (04).

CRM confirma o falecimento de médica da Serra Crédito: Divulgação | CRM

O prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, também lamentou nas redes sociais a morte da médica e servidora da Prefeitura da Serra, que atuava nas unidades de saúde de André Carloni e Feu Rosa.

A Prefeitura da Serra enviou nota lamentando a perda: "É com pesar que comunicamos o falecimento da servidora da prefeitura da Serra, Rose Mary Alves Brandão, 68 anos. Ela atuava como médica clínica-geral nas Unidades de Saúde de André Carloni e de Feu Rosa há 8 anos e era muito querida pelos pacientes e colegas de trabalho. Nossa solidariedade a todos os familiares neste momento de dor".

Rose faleceu no mesmo dia que o também médico Jackson Fernando Jacques , que era servidor da prefeitura de Marataízes, bem como trabalhava no Hospital Menino Jesus, em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, também vítima do novo coronavírus. As prefeituras dos dois balneários divulgaram a informação e decretaram luto oficial de três dias.