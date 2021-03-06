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Leonel Ximenes

Bairros de Santa Maria de Jetibá lideram casos de Covid no ES em março

Se média atual de 31 confirmações por dia continuar, cidade  poderá terminar o mês com mais de 960 contagiados

Publicado em 06 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

06 mar 2021 às 02:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Santa Maria de Jetibá: risco de chegar a quase mil contaminações em março
Santa Maria de Jetibá: risco de chegar a quase mil contaminações em março Crédito: Divulgação
Santa Maria de Jetibá vem enfrentando uma explosão de casos de Covid-19 nos cinco primeiros dias de março. Juntos, o Centro e São Luís congregam 70 confirmações da doença, havendo uma média de 14 infecções por dia. São os maiores índices de infecção, por bairros, no Espírito Santo neste mês.
O Centro do município acumula 37 doentes, enquanto São Luís apresenta 33. A cidade da região serrana já registra 156 confirmações - o número é maior do que o total acumulado em todo mês de junho do ano passado.

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A dinâmica do vírus é incerta, mas se Santa Maria de Jetibá mantiver a média atual de 31 confirmações por dia, poderá terminar o mês com mais de 960 contagiados.
Mais dois bairros do interior capixaba estão com destaques negativos ao longo de março. São Interlagos, em Linhares, e São Silvano, em Colatina. Cada um já figura com 24 pessoas com Covid-19. Depois dessas localidades no interior, vem Morada de Laranjeiras, na Serra, com 22 casos.
Quanto aos óbitos, a liderança fica com a Praia da Costa, em Vila Velha, com 82 confirmações, seguido por Jardim Camburi, em Vitória, com 65.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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