Bairros de Santa Maria de Jetibá lideram casos de Covid no ES em março

Santa Maria de Jetibá
vem enfrentando uma explosão de casos de Covid-19 nos cinco primeiros dias de março. Juntos, o Centro e São Luís congregam 70 confirmações da doença, havendo uma média de 14 infecções por dia. São os maiores índices de infecção, por bairros, no Espírito Santo neste mês.
O Centro do município acumula 37 doentes, enquanto São Luís apresenta 33. A cidade da região serrana já registra 156 confirmações - o número é maior do que o total acumulado em todo mês de junho do ano passado.
A dinâmica do vírus é incerta, mas se Santa Maria de Jetibá mantiver a média atual de 31 confirmações por dia, poderá terminar o mês com mais de 960 contagiados.
Mais dois bairros do interior capixaba estão com destaques negativos ao longo de março. São Interlagos, em Linhares
, e São Silvano, em Colatina
. Cada um já figura com 24 pessoas com Covid-19. Depois dessas localidades no interior, vem Morada de Laranjeiras, na Serra, com 22 casos.
Quanto aos óbitos, a liderança fica com a Praia da Costa
, em Vila Velha, com 82 confirmações, seguido por Jardim Camburi, em Vitória, com 65.