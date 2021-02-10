Covid-19: taxa de ocupação de leitos cai em Linhares

Hospital Geral de Linhares (HGL) Crédito: Prefeitura de Linhares

Os hospitais de Linhares Norte do Espírito Santo , estão com uma das menores taxas de ocupação de leitos para a Covid-19 desde o início da pandemia. A queda no número de internações, no entanto, não significa que os cuidados para evitar o contágio com a doença devam diminuir, segundo a Secretaria de Saúde do município.

Até esta terça-feira (9), a taxa de ocupação de leitos de UTI está em 57,1%, enquanto a de enfermaria está em 25,5%. O índice geral, que inclui as vagas da enfermaria e da UTI, registra índice geral de 39%, bem diferente de meses anteriores, quando Linhares chegou a ter 90% das vagas preenchidas. Dos três hospitais existentes no município, a melhor situação é a do Hospital Geral de Linhares (HGL), que, das 45 vagas existentes para pacientes com Covid, está com 30 disponíveis. Confira abaixo como está a situação em cada hospital:

Hospital Geral de Linhares (HGL)

UTI: 12 vagas disponíveis e 8 ocupadas

Enfermaria: 18 vagas disponíveis e 7 ocupadas

Total: 30 vagas disponíveis e 15 ocupadas



Hospital Rio Doce

UTI: 1 vaga disponível e 9 ocupadas

Enfermaria: 10 vagas disponíveis e 4 ocupadas

Total: 11 vagas disponíveis e 13 ocupadas



Hospital Unimed

UTI: 2 vagas disponíveis e 3 ocupadas

Enfermaria: 7 vagas disponíveis e 1 ocupada

Total: 9 vagas disponíveis e 4 ocupadas



TAXA DE NOVOS CASOS TAMBÉM DIMINUIU

Segundo Saulo Meirelles, secretário de Saúde de Linhares, o que explica a redução na queda de ocupação de leitos, é a diminuição simultânea de novos casos confirmados e no número de casos ativos.

Na Unidade Sentinela, que recebe os pacientes com sintomas de Covid-19 , o local chegou a atender cerca de 350 pessoas por dia. Hoje, os índices estão em 200 atendimentos. Dos casos atendidos, o número de positivos para o vírus também diminuiu.

“Nós percebemos uma redução na quantidade de casos ativos. O número de casos atendidos e, posteriormente confirmados com o vírus, já chegou a praticamente 50% de confirmação. Hoje nós estamos com uma média de 30% a 34%. Ou seja, houve uma redução no número de casos ativos registrados diariamente”, afirma Saulo.

IDOSOS

Os dados de internação mostram que a maioria dos pacientes internados é composta por idosos, o que leva a uma preocupação do município para conseguir vacinar essa faixa da população. “A maioria dos internados são idosos e isso aumenta a nossa preocupação. Eles são o grupo de maior risco, por isso nossa preocupação com a vacina. Estamos em contato direto para conseguir as doses”, segundo Saulo.

MELHORA NÃO SIGNIFICA REDUÇÃO NOS CUIDADOS

Para Saulo, a melhora atual, no entanto, não significa que os cuidados para evitar o contágio com a Covid-19 - levando a uma piora no quadro de contágios na cidade -, possam ser abandonados: “É um bom sinal, mas não é um sinal de tranquilidade. É um sinal de queda, mas nunca de tranquilidade”, salienta Saulo.