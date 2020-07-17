Unidades de internação do Complexo Uninorte (Unip e Unis), em Linhares Crédito: Secom/ES

Your browser does not support the audio element. Adolescentes que pegaram Covid-19 em unidade de internação estão curados

Os 32 adolescentes internados na Unis Norte, em Linhares , que testaram positivo para a Covid-19 , estão curados. Nas 13 unidades no Estado destinados a socioeducandos, há 570 jovens, e apenas 4 infectados pelo novo coronavírus e que ainda permanecem em tratamento.

Desde então foram testados todos os 94 adolescentes lá internados, dos quais 32 apresentaram resultado positivo para o novo coronavírus e outros 62 negativaram. Após o período de isolamento respiratório e tratamento, todos se recuperaram. Os dados são desta sexta-feira (17).

Na ocasião, o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) informou que a testagem em massa de todos os jovens foi utilizada como estratégia de prevenção e controle do vírus no local. Medida adotada como necessária após avaliação junto à Secretaria Municipal de Saúde de Linhares (Semus), informou por nota, acrescentando que os jovens que positivaram foram encaminhados ao isolamento na própria unidade.

Testagem nas unidades de internação do Iases Crédito: Dados de 17.07.2020

Segundo o Iases, todos os adolescentes da Unidade de Internação Norte, em Linhares, curados já retornaram ao convívio na unidade, mantendo as práticas de higienização e distanciamento social.

OUTRAS UNIDADES

O segundo maior volume de testes para o novo coronavírus foi realizado na Unis de Cariacica, na Região Metropolitana . Foram testados 34 jovens, dos quais 8 apresentaram resultado positivo para a doença. Outros 14 deram negativo e 9 ainda estão em análise. Outros três tiveram liberação médica.

Na Unip I, também em Cariacica , foram realizados 21 exames, dos quais 10 adolescentes positivaram para Covid-19. Seis deles já estão recuperados e quatro ainda permanecem em isolamento.

Das 13 unidades de internação do Iases, onde estão internados cerca de 570 jovens, 164 socioeducandos passaram por exames para verificar a contaminação pelo novo coronavírus.

O resultado apontou que 50 contraíram a doença, dos quais 46 já se recuperaram e 4 ainda estão em isolamento. Há ainda 13 exames que aguardam o resultado. Além disso, 95 socioeducandos negativaram para a Covid-19, sendo que seis deles já tiveram a liberação médica.

DOENÇA ATINGE SERVIDORES

No mesmo período também foram testados os servidores que atuam nas unidades de internação. Segundo tabela do Iases a que A Gazeta teve acesso, 277 deles fizeram o exame e 146 apresentaram resultado positivo para a doença. Há ainda 57 casos que estão em análise e 74 exames foram negativados.

Dentre os 146 servidores que apresentaram a doença, 123 já estão curados, 22 ainda permanecem em recuperação domiciliar e foi registrado um óbito.

Testagem nas unidades de internação do Iases Crédito: Dados de 17.07.2020

MEDIDAS RIGOROSAS

Desde o mês de março, segundo o Iases, foi implementado um protocolo rigoroso de prevenção e controle que está sendo seguido por todas as unidades socioeducativas. Foram incluídos: a suspensão das visitas familiares e a proibição de entrada na unidade de qualquer pessoa que apresente sintomas gripais.

Também houve reforço na higienização dos espaços, veículos e equipamentos operacionais das unidades, a criação de áreas reservadas para o isolamento de adolescentes que apresentem sintomas gripais e daqueles que dão entrada no sistema socioeducativo.