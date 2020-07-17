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Pandemia

Adolescentes que pegaram Covid-19 em unidade de internação estão curados

Todos os 32 socioeducandos das Unis Norte, em Linhares, que testaram positivo para a doença já se recuperaram. No Estado, dos 570 internos, apenas 4 ainda permanecem em tratamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2020 às 18:08

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 18:08

Unidades de internação do Complexo Uninorte (Unip e Unis), em Linhares
Unidades de internação do Complexo Uninorte (Unip e Unis), em Linhares Crédito: Secom/ES
Adolescentes que pegaram Covid-19 em unidade de internação estão curados
Os  32 adolescentes internados na Unis Norte, em Linhares, que testaram positivo para a Covid-19, estão curados. Nas 13 unidades no Estado destinados a socioeducandos, há 570 jovens, e apenas 4 infectados pelo  novo coronavírus e que ainda permanecem em tratamento.
A Unis Norte foi a que teve o maior número de adolescentes com resultado positivo para a doença, com registro do dia 25 de junho. Ela faz parte do complexo da Região Norte do Estado destinado a socioeducandos, e que conta ainda com a Unip Norte, voltada a apreensões de menores em situação provisória. Na ocasião, um terço dos internos apresentavam a doença.
Desde então foram testados todos os 94 adolescentes lá internados, dos quais 32 apresentaram resultado positivo para o novo coronavírus e outros 62 negativaram. Após o período de isolamento respiratório e tratamento, todos se recuperaram. Os dados são desta sexta-feira (17).
Na ocasião, o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) informou que a testagem em massa de todos os jovens foi utilizada como estratégia de prevenção e controle do vírus no local. Medida adotada como necessária após avaliação junto à Secretaria Municipal de Saúde de Linhares (Semus), informou por nota, acrescentando que os jovens que positivaram foram encaminhados ao isolamento na própria unidade.
Testagem nas unidades de internação do Iases
Testagem nas unidades de internação do Iases Crédito: Dados de 17.07.2020
Segundo o Iases, todos os adolescentes da Unidade de Internação Norte, em Linhares, curados já retornaram ao convívio na unidade, mantendo as práticas de higienização e distanciamento social.

OUTRAS UNIDADES

O segundo maior volume de testes para o novo coronavírus foi realizado na Unis de Cariacica, na Região Metropolitana. Foram testados 34 jovens, dos quais 8 apresentaram resultado positivo para a doença. Outros 14 deram negativo e 9 ainda estão em análise. Outros três tiveram liberação médica.
Na Unip I, também em Cariacica, foram realizados 21 exames, dos quais 10 adolescentes positivaram para Covid-19. Seis deles já estão recuperados e quatro ainda permanecem em isolamento.

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Das 13 unidades de internação do Iases, onde estão internados cerca de 570 jovens, 164 socioeducandos passaram por exames para verificar a contaminação pelo novo coronavírus.
O resultado apontou que 50 contraíram a doença, dos quais 46 já se recuperaram e 4 ainda estão em isolamento. Há ainda 13 exames que aguardam o resultado. Além disso, 95 socioeducandos  negativaram para a Covid-19, sendo que seis deles já tiveram a liberação médica.

DOENÇA ATINGE SERVIDORES

No mesmo período também foram testados os servidores que atuam nas unidades de internação. Segundo tabela do Iases a que A Gazeta teve acesso, 277 deles  fizeram o exame  e 146 apresentaram resultado positivo para a doença. Há ainda 57 casos que estão em análise e 74 exames foram negativados.
Dentre os 146 servidores que apresentaram a doença, 123 já estão curados, 22 ainda permanecem em recuperação domiciliar e foi registrado um óbito.
Testagem nas unidades de internação do Iases
Testagem nas unidades de internação do Iases Crédito: Dados de 17.07.2020

MEDIDAS RIGOROSAS

Desde o mês de março, segundo o Iases, foi implementado um protocolo rigoroso de prevenção e controle que está sendo seguido por todas as unidades socioeducativas. Foram incluídos: a suspensão das visitas familiares e a proibição de entrada na unidade de qualquer pessoa que apresente sintomas gripais.
Também houve reforço na higienização dos espaços, veículos e equipamentos operacionais das unidades, a criação de áreas reservadas para o isolamento de adolescentes que apresentem sintomas gripais e daqueles que dão entrada no sistema socioeducativo.
O uso de máscaras de proteção por adolescentes e servidores foi adotado como medida de prevenção obrigatória em todas as unidades do Estado. Também foram instaladas barreiras sanitárias nas portarias de acesso das unidades socioeducativas, com procedimentos que incluem a higiene das mãos, calçados e medição da temperatura.

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