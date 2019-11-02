'Pode sustentar minha família', diz jovem no Iases sobre a cultura

"Quero usar a arte para sustentar minha família". A frase é de Lucas - nome fictício para preservar a identidade do jovem de 18 anos -, um interno do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) que vê na arte uma forma de criar expectativas e mudar sua atual condição de vida. Ele faz parte de um dos projetos do plano de desenvolvimento das unidades do instituto e é uma prova de que inserir atividades ligadas à cultura no dia a dia dos adolescentes apreendidos é uma bola dentro, tanto para o futuro dessas pessoas quanto para a sociedade.
Atualmente, o Iases contabiliza 767 internos em todo o Espírito Santo e a maioria participa do plano de desenvolvimento das unidades. Ele é feito individualmente e, no Estado, conta com oficinas e atividades culturais que são ofertadas aos internos, que desenvolvem diferentes habilidades, indo da pintura à música. Além da educação e cursos profissionalizantes que eles precisam realizar, há oficinas de instrumentos musicais, artesanato e quadros, por exemplo, que vão de acordo com a escolha de cada adolescente.
"Eles não são obrigados a fazer nenhuma atividade (extra) dessa. As oficinas, quando eles decidem por fazer, precisam ter algum sentido na vida deles, porque ela deve ser usada no pós-internação. E quando essa atividade é incluída no plano individual, que a gente elabora para cada um dos jovens assim que ele chega até nós, já está previsto se ele fará ou não algo ligado à cultura", explica Fabiana de Araújo Malheiros, diretora socioeducativa do Iases.
O que ela diz é exatamente o que pensa Lucas. O jovem quer levar o que aprendeu e desenvolveu na pintura dentro da Unidade de Internação Norte (Unis), em Linhares, para a vida. E mais que isso, trabalhar e tirar o sustento da família a partir da arte que aprendeu lá dentro. Ele participou de projeto de releituras de pinturas de Romero Brito.
Segundo o jovem, a atividade cultural pode abrir portas e despertar - assim como fez nele - talentos em outros colegas. "Aprendi também a trabalhar em equipe. Todos do grupo que fizeram a oficina comigo davam opiniões. A gente tem que compartilhar já que todas as opiniões eram diferentes", lembra.
Uma obra deste jovem, inclusive, faz parte da exposição "Redesenhando Caminhos", que está em cartaz até o próximo dia 15 de novembro, em três lugares diferentes de Vitória, sendo: o Tribunal de Justiça do ES, a sede administrativa da Defensoria Pública do ES e o Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).
"A gente acredita que a arte e a cultura resgatam a cidadania e também ajudam nas questões de transformação e temos inúmeros estudos até internacionais que mostram isso. No Norte já temos adolescentes que trilhou carreira na música e isso mostra o quanto o processo de resgate efetivamente acontece", celebra Fabiana.
ARTE VISTA COMO TERAPIA
"Quando estou na atividade, eu reflito, percebo habilidades que nem sabia que tinha", brinca Juliano (também nome fictício), que também está na Unis. O rapaz, de 18 anos, participa das oficinas de artesanato e, a partir de materiais como papelão e jornais, produz esculturas. Para o jovem, a arte e o trabalho manual soa como uma terapia durante a internação.
"Acho que foi a cultura que conectou assim, a arte. Me senti como se estivesse me descobrindo. Vejo a própria arte com outros olhos. Vou me aperfeiçoar, com certeza, quando sair e em quantos cursos da área eu puder. É oportunidade de me preparar para o futuro", finaliza.
Lucas concorda que as atividades culturais e artísticas o fazem refletir. E mais do que isso, ele garante reviver bons momentos da infância durante o exercício: "Durante as atividades, eu tive a sensação de voltar no passado. Me lembrei de quando eu era criança e minha mãe comprava livros para eu colorir. Acho que foi naquela época que eu tive o primeiro contato com a pintura e que comecei a tomar gosto", conta o futuro pintor.
Vale explicar que as atividades nas unidades do Iases não são permanentes. Elas são temporárias e desenvolvidas por meio da ação de agentes socioeducativos e de editais, onde empresas concorrem e dependendo de sua localização fazem o número de opções de atividades aumentar ou reduzir em cada unidade.
Para Fabiana, ouvir os depoimentos dos jovens que estão em Linhares é uma motivação para que as atividades sejam contínuas e expandidas para demais unidades. "Hoje algumas atividades são ofertadas pelo Iases e outra parte dessa agenda é oferecida por empresas parceiras que doam instrumentos, materiais, mão de obra e até parte que chega da sociedade civil que quer colaborar", detalha,.
"A gente tem vários exemplos de adolescentes que se conectam com a vida de uma outra forma depois de ter esse contato com a arte, o que mostra como ela e a cultura podem, sim, fazer evoluir e contribuir para a ressocialização. O jovem constrói outra leitura de vida com a arte e isso modifica até o comportamento dele", continua a diretora.
A diretora socioeducativa do Iases arremata que esse resgate faz parte de todo o processo de reinserção dos jovens depois do período em que ficam internados. Uma outra forma da sociedade ajudar é comparecer nas exposições e conferir os trabalhos feitos.
OS PROJETOS CULTURAIS OFERTADOS NO MOMENTO PARA OS INTERNOS
- O IASES possui unidades em Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Serra e Vila Velha
- PROJETO LITERATURA DA PAZ Projeto cultural desenvolvido nas unidades da Regional Norte, com o objetivo de levar a cultura da paz por meio de atividades que envolvem a literatura: trabalha o conceito de paz, a cultura da não violência e a ressignificação dos valores. Iniciado no mês de julho e com atividades em andamento. Apresenta a história e o legado dos grandes pacifistas da humanidade, através de livros e documentários.
- PROJETO GRAFITANDO NA UNIS Projeto que promove oficinas de grafite aos adolescentes da Unidade de Internação Socioeducativa (Unis), em Cariacica. É realizado pela Associação Gold, em parceria com o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) e a Secretaria da Cultura (Secult). Projeto iniciado no mês de agosto e com atividades em andamento.
- PROJETO PAPO RETO Projeto que oferece sessões de cineclube, com a exibição de curta-metragens. Cada filme trabalha uma temática, dentre elas questões raciais, de gênero, violência e capitalismo. Após a exibição do curta, é realizada uma roda de conversa, debates sobre a temática. Projeto ofertado neste ano, na UNIP II. É realizado pela Associação Gold, em parceria com o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).
- OFICINAS CULTURAIS Atividades desenvolvidas pelo Iases dentro das unidades, durante a jornada pedagógica dos adolescentes, com o objetivo incentivar o talento e a criação de novas habilidades, bem como resgatar a autoestima e inseri-los em atividades que proporcionem acesso à cultura e melhorias na qualidade de vida durante o cumprimento da medida socioeducativa.
- Quais são: oficinas de pintura em tela, de grafite, artesanato, papel machê, oficinas de teatro e música, com aulas de violão. Realizadas em todas as unidades de internação, de forma cíclica. O Espaço Pedagogico do Iases, localizado em Cariacica, também oferta atividades de cultura, arte e lazer, todas as sextas-feiras, para as unidades localizadas no conjunto de Cariacica.
- PROJETO TRILHA CIDADÃ Atividades que promovem educação ambiental, lazer e cultura, através de trilhas guiadas no Parque Estadual Paulo César Vinha, em parceria com o Instituto Estadual do Meio Ambiente (IEMA). Esta atividade é ofertada de forma permanente e todas as unidades da Grande Vitória são contempladas.
SERVIÇO
- EXPOSIÇÃO "REDESENHANDO CAMINHOS"
- Local: Tribunal de Justiça do ES (R. Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória); Sede da Defensoria Pública do ES (Praça Manoel Silvino Monjardim, 54, Centro de Vitória); Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo - Ciase (Av. Dário Lourenço de Souza, 110, Mario Cypreste, Vitória)
- Data: de 8 de outubro de 2019 a 15 de novembro de 2019, com funcionamento que vai de acordo com os horários de funcionamento de cada local que sedia a exposição
- Ingressos: entrada franca
- Informações: (27) 3334-2000 / (27) 3198-0800